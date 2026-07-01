Activités de l’ANCFCC en 2025 : Forte hausse du CA

Réuni le 30 juin, le Conseil d’administration de l’ANCFCC, sous la présidence d’Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, en présence d’Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a procédé à l’arrêt des comptes de l’exercice 2025 et a annoncé un chiffre d’affaire historique.

A cette occasion, le Directeur général de l’Agence, Karim Tajmouati, a présenté les principales réalisations de l’exercice 2025, marquées par une progression significative des indicateurs métiers, notamment l’immatriculation de plus de 1 050 000 hectares, correspondant à 436 000 titres fonciers établis, soit une hausse de 17 % par rapport à 2024.

L’agence a également délivré 2,5 millions de certificats de propriété, en augmentation de 10 %, ce qui témoigne d’une amélioration continue de la qualité et de la rapidité des services rendus aux usagers.

Dans le cadre des programmes d’immatriculation foncière d’ensemble, l’ANCFCC a également produit 147 000 titres fonciers en milieu rural, alors qu’en matière de cartographie, elle a réalisé 162 cartes topographiques et plans de villes, contribuant au renforcement des infrastructures géospatiales nationales.

Ces résultats traduisent une intensification des efforts déployés pour accélérer l’immatriculation foncière, notamment dans le monde rural, avec un impact socio-économique positif.

Au-delà de ses performances numériques, l’agence a annoncé la poursuite de plusieurs projets structurants, notamment la préparation d’un nouveau plan stratégique à l’horizon 2030, la finalisation de sa cartographie des risques et du plan de traitement associé, ainsi que son programme de transformation digitale.

L’Agence travaille également sur le renforcement de ses dispositifs avancés de cybersécurité afin d’accompagner l’évolution de ses services et de garantir une meilleure protection des données.

A l’issue de ses travaux, le Conseil a approuvé l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour, et les membres du Conseil d’administration ont salué à l’unanimité les résultats enregistrés par l’Agence ainsi que son rôle central dans l’accompagnement des grands projets stratégiques du Royaume, en étroite coordination avec les différents partenaires institutionnels.