A.Blinken à Ramallah : Le sécuritaire avant toute chose

« Permettez-moi de commencer en transmettant mes condoléances et en exprimant ma tristesse pour la mort de civils palestiniens innocents ayant perdu leurs vies dans l’escalade de violences au cours de l’année écoulée », a-t-il déclaré au QG de l’Autorité palestinienne à Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. A noter que le déplacement à Ramallah du patron de la diplomatie US s’est fait en présence du chef de la CIA et des responsables des renseignements jordanien et égyptien. Et que des pressions américaines ont été exercées sur M. Abbas en vue de la reprise de la coopération sécuritaire entre l’Autorité palestinienne et Tel-Aviv, suspendue à la lumière des carnages subis par les Palestiniens depuis le retour de Benyamin Netanyahu aux affaires à la tête d’un gouvernement sioniste ultra.

Les violences israélo-palestiniennes ont fait 235 morts en 2022, à près de 90% palestiniens, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. D’après l’ONU, l’année passée a été la plus meurtrière depuis 2005 en Cisjordanie. Israël a, dans certains cas, reconnu que ses forces avaient tué par erreur des civils lors de raids présentés comme « antiterroristes ».

« Palestiniens comme Israéliens ont un sentiment croissant d’insécurité, une peur croissante chez eux, dans leurs communautés et dans leurs lieux de culte », a regretté A. Blinken à Ramallah. Il a cité « l’expansion des colonies (israéliennes), la légalisation des colonies sauvages (non autorisées par le gouvernement), les démolitions et les expulsions », des politiques des gouvernements israéliens. Il a également déploré « un horizon d’espoir qui se rétrécit pour les Palestiniens. Ceci aussi, nous pensons, doit changer ». Quelque 475 000 Israéliens résident dans les colonies juives – illégales au regard du droit international – en Cisjordanie, où vivent environ 2,9 millions de Palestiniens.

La tournée du chef de la diplomatie américaine, prévue de longue date, a commencé dimanche en Égypte s’est achevée mardi soir. Elle a lieu après plusieurs jours de violences marquées par des attaques palestiniennes à Jérusalem-Est qui ont fait sept morts et des raids meurtriers de l’armée israélienne en Cisjordanie. « Nous pensons qu’il est important de prendre des mesures de désescalade, d’arrêter la violence, de réduire les tensions (…) », a-t-il ajouté, mettant en garde contre toute démarche qui compromet la solution à deux États, israélien et palestinien.

Les médias israéliens avaient rapporté mardi qu’un Palestinien a effectué un nouvel attentat à la voiture bélier avec un véhicule commercial au poste de contrôle de Zaatara, au sud de Naplouse en Cisjordanie, et s’est retiré du lieu de l’opération. La chaîne israélienne Kan a rapporté que « deux blessés parmi les soldats » de l’occupation israélienne ont résulté de cet attentat, qualifiant leurs blessures de « modérées et mineures ».

Cela survient à un moment où des dizaines de Palestiniens ont été blessé lors de violents affrontements avec les forces d’occupation israéliennes à Jabal Mukaber dans alQods occupée, tandis qu’un soldat israélien a été blessé par une pierre lors des affrontements à Silwan.

Et les médias israéliens ont rapporté que des bulldozers israéliens, protégés par les forces de police, travaillaient depuis deux jours pour démolir des maisons à Jabal Mukaber à al-Qods occupée. Il convient de noter que les forces d’occupation ont lancé il y a deux jours une campagne acharnée contre un certain nombre de quartiers d’alQods, à la suite des deux opérations à al-Qods, qui se sont soldées par la mort de 8 colons et la blessure d’environ 12 autres, dont certains grièvement atteints.

En outre, l’Autorité des prisons a annoncé que les détenues palestiniennes de la prison israélienne de Damon ont été tabassées par leurs geôliers et pulvérisées par des gaz lacrymogènes. Les prisonnières palestiniennes ont déclaré, mardi 31 janvier, la rébellion et incendié leurs chambres, a-t-on ajouté de même source, rapporte PalToday.

« Nous continuons de croire que le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de concrétiser la solution à deux États. Je l’ai dit au Premier ministre Benyamin Netanyahu : tout ce qui nous éloigne de cette solution, constitue selon nous une menace sur le long terme à la sécurité d’Israël, et aussi à son identité d’État juif démocratique », avait assuré A. Blinken aux responsables israéliens. Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui se déroule en Palestine occupée, on est encore loin de voir se réaliser les principes auxquels l’administration de Joe Biden, reste attachée. Principes qui englobent la solution à deux États, le statu quo historique autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem où seuls les musulmans peuvent y prier, le partage des mêmes droits entre Palestiniens et les Israéliens en termes de liberté, de sécurité, de justice et de dignité.