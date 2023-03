A.Belani reçoit l’ambassadeur de Chine à Alger : Le dossier saharien au menu

« Concernant la question du Sahara occidental, M. Amar Belani a affirmé à l’ambassadeur chinois que le blocage actuel que connaît le processus de négociations entre le Royaume marocain et le Front Polisario était dû essentiellement aux atermoiements de la partie marocaine qui veut imposer son projet irréaliste et non applicable d’autonomie dans le territoire du Sahara occidental », indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué répercuté par les médias algériens.

Le secrétaire général a mis l’accent sur « la nécessité de reprendre les négociations entre les deux parties au conflit, de bonne foi et sans conditions préalables ». A. Belani a dénoncé, à cette occasion, « la position marocaine irresponsable qui mise sur le statu quo, avec la complicité d’Etats connus et à travers la conclusion de marchés douteux et honteux, ce qui représente un défi grave à la stabilité et à la sécurité de la région que l’Algérie entend protéger en toute détermination, responsabilité et sagesse », ajoute la même source. Pour rappel, Amar Belani avait évoqué, à la mi-février, avec l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, le dossier du Sahara.

La Chine a voté les deux dernières résolutions du Conseil de sécurité, de 2021 et 2022, appelant à la poursuite des négociations dans le cadre des tables rondes, ayant réuni, en décembre 2018 et mars 2019 à Genève le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario.