69è anniversaire des FAR : Message royal en cette période trouble. Appel à la sagesse, à la vigilance et à la connaissance...

« Les défis croissants imposés par la conjoncture actuelle, ainsi que les perturbations inédites qu’elle génère sur les plans régional et international, et les menaces sécuritaires et criminelles transfrontalières qui en découlent, exigent de nos Forces armées royales de faire preuve de sagesse, de vigilance, et d’une connaissance approfondie. Cela leur permettra de s’adapter continuellement à ces nouveautés et d’être toujours prêtes à y faire face avec perspicacité, fermeté et professionnalisme », a rappelé le Souverain.

Pour accompagner ces changements, le Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales a insisté sur « le développement et l’enrichissement des programmes d’instruction militaire et l’amélioration des cursus de formation scientifique, tant sur le plan théorique que pratique, au sein de nos instituts supérieurs et centres d’instruction militaire ».

Le souverain s’est félicité de l’équipement de pointe dont disposent les armées du royaume. Parallèlement, il a mis en avant « le rôle central de l’élément humain, qui a toujours été au cœur de Nos priorités », en veillant à sa qualification et en lui assurant des conditions de travail optimales répondant à toutes les exigences professionnelles des membres des Forces Armées Royales. « Nous ferons de Nos soldats le meilleur outil pour atteindre l’efficacité et l’efficience requises pour l’utilisation optimale des différents équipements et systèmes de défense », a-t-il précisé.

Le roi Mohammed VI s’est également engagé à soutenir « les programmes de développement des industries militaires, considérés comme l’un des chantiers nationaux majeurs bénéficiant de Notre Haute Sollicitude. À ce titre, Nous avons veillé à assurer toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce projet, conformément à une vision futuriste visant à atteindre la souveraineté défensive ».

En juillet 2021, le Maroc a mis en place le cadre juridique pour le développement d’une industrie locale de l’armement, avec l’adoption de la loi n°10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions. Cette initiative a été suivie en novembre 2024 par l’adoption d’un décret en conseil de gouvernement, ajoutant les sociétés de fabrication de matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, à la liste des activités bénéficiant d’avantages fiscaux.

Ce nouvel écosystème a attiré l’investissement de plusieurs acteurs, dont la Turquie et l’Inde.