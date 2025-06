17è Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique : Le Maroc en force en Angola. Les séparatistes du Polisario écartés

Le Maroc est représenté lors de cette 17e édition par Karim Zidane, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

En revanche, l’Algérie a choisi de réduire le niveau de sa représentation. Bien que le nom du Premier ministre, Nadir Laarbaoui, figurait sur la liste des personnalités attendues, c’est finalement le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Akrab, qui a dirigé la délégation algérienne à Luanda.

Hormis les réunions avec l’Union européenne et le Japon, le Polisario est systématiquement écarté des autres sommets de partenariat entre l’Union africaine et les grandes puissances mondiales, telles que la Russie, la Chine et les États-Unis.

K. Zidane qui représente le roi Mohammed VI à ce sommet conduit une délégation composée de dirigeants et de hauts responsables du secteur public et privé, notamment l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), l’Office national des chemins de fer (ONCF), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que MEDZ, MARSA Maroc et des représentants des banques marocaines.

La participation marocaine à cet évènement vise à mettre en valeur les réformes engagées par le Maroc pour renforcer son attractivité économique, en particulier la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement et promouvoir, ainsi, les opportunités qu’offre le royaume dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l’industrie automobile, l’aéronautique, l’agro-industrie et les technologies vertes.

Dans cette dynamique partenariale, le Maroc se positionne comme un acteur incontournable dans les chaînes de valeurs mondiales, à la faveur des relations économiques et du partenariat durable avec les États-Unis, consolidé par l’Accord de libre-échange en vigueur depuis 2006.

Organisé en présence de plus de 1 500 participants, dont des chefs d’État, des ministres, des décideurs économiques et politiques et des représentants du secteur privé, ce rendez-vous angolais constitue une plateforme majeure pour le dialogue économique et la construction de partenariats stratégiques durables entre les États-Unis et les pays africains.