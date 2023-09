Zone euro : Les prévisions de croissance revues à la baisse pour 2023 et 2024

L’économie européenne reste pénalisée par les difficultés de l’industrie allemande, a souligné l’exécutif européen dans ces prévisions estivales, affirmant tabler désormais sur un recul du produit intérieur brut (PIB) de 0,4% cette année dans la première économie européenne, avant un rebond de 1,1% l’an prochain, contre +0,2% et +1,4% attendus jusqu’ici.

Pour l’ensemble des 27 pays membres, Bruxelles s’attend désormais à une croissance de 0,8% en 2023 et 1,4% en 2024, soit respectivement 0,2 point et 0,3 point de moins par rapport aux dernières prévisions publiées le 15 mai.

Par ailleurs, la Commission prévoit une hausse moyenne des prix à la consommation de 5,6% en 2023, en baisse de 0,2 point par rapport aux dernières prévisions en mai, et de 2,9% en 2024 (+0,1 point). En outre, la Commission européenne a constaté que “l’activité économique dans l’UE a été faible au cours du premier semestre”, en particulier dans le secteur de la consommation, signe que les prix élevés pèsent plus lourd que prévu dans les prévisions de printemps, et ce malgré la vigueur exceptionnelle du marché du travail, qui a enregistré des taux de chômage faibles et des salaires en hausse.

Toutefois, la poursuite du ralentissement de l’inflation et la résistance du marché de l’emploi devraient permettre un rebond en 2024.