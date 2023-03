Visit Marrakech Trophy : Le CRT Marrakech récompense des acteurs de la région

Il s’agit d’une cérémonie de remise de trophées au profit des femmes et des hommes ; acteurs du secteur du tourisme dans l’ensemble du territoire de la Région Marrakech – Safi, qui œuvrent pour le rayonnement de la destination Marrakech Safi, portant un engagement et amour inconditionnel envers leurs missions, indique un communiqué du Conseil.

Ces acteurs, chacun dans sa discipline respective, constituent les piliers de ce charme de Marrakech, de renommée internationale, depuis des décennies, et continuent à confectionner l’image d’une destination qui ne cesse de charmer des millions de touristes de par le monde.

En effet, le Conseil Régional du Tourisme Marrakech & Région célèbre à travers ‘Visit Marrakech Trophy’ ses femmes et hommes qui ont relevé le défi de la qualité et la performance, celui d’innover le secteur en garantissant une belle expérience de nos visiteurs. En somme, le challenge de la Région nécessite une approche collaborative de tous les acteurs du secteur touristique. La cérémonie ‘Visit Marrakech Trophy’ est une véritable reconnaissance envers des personnalités et des professionnels qui ont dû consacrer leurs carrières à développer le secteur du tourisme chacun dans sa catégorie respective, mais aussi une consécration particulière pour les entrepreneurs et professionnels qui contribuent à la promotion digitale touristique de la Région Marrakech – Safi. De véritables histoires inspirantes de professionnels de tourisme ayant surmonté des défis et apporté un impact positif pour le secteur. La Cérémonie est une occasion de célébrer la performance et l’amour du métier. Hamid Bentahar, Président du Conseil Régional du Tourisme Marrakech & Région souligne pour l’occasion que « Marrakech est riche d’abord par son capital humain qui représente son atout le plus fort. Visit Marrakech Trophy est un hommage posthume pour nos femmes et hommes qui œuvrent sans relâche pour que Marrakech s’embellit davantage aux yeux du monde, charmante à son accoutumée et mystérieusement courtoise auprès de ses hôtes. Nous sommes extrêmement fiers aujourd’hui de présenter pour ces héros, à différentes catégories, un respect inconditionnel pour leurs efforts fascinants ».

Première destination du Royaume, la région Marrakech Safi est dotée d’un potentiel touristique très important, qui totalise plus de 40% de l’offre touristique nationale ; une véritable puissance socioéconomique basée essentiellement sur un capital humain responsable et citoyen.