Une opération menée contre des soldats sionistes à Bethleem… : le catalyseur d’une colère palestinienne réfrénée en Cisjordanie ?

Les médias israéliens ont rendu compte qu’un jeune palestinien a poignardé un soldat et une soldate de l’occupation israélienne au check-point établi au sud, sur l’artère qui relie Bethleem à la ville sainte d’al-Qods/Jérusalem. Leurs blessures sont moyennes et mineures et leurs jours ne sont pas en danger, selon l’Etoile rouge, équivalent de la Croix-Rouge.

L’auteur de l’opération qui était arrivé au volant d’une motocycle électrique a été touché mortellement par les autres militaires présents. Ils ont interdit aux ambulances palestiniennes de lui porter secours et l’ont laissé saigner jusqu’au dernier souffle. Son identité et origine n’ont pas encore été divulguées. Le check-point où a eu lieu cette opération avait été la scène depuis 5 mois de l’opération la plus importante depuis le lancement de l’offensive génocidaire contre la bande de Gaza. Elle avait été réalisée par trois jeunes Palestiniens originaires de la ville al-Khalil : Abdel Qader al-Qawasmi, Nasrallah al-Qawasmi et Hassan Qaficha. Au moyen de mitrailleuses, ils ont ouvert le feu sur les gardes-frontières israéliens tuant l’un d’entre eux et blessant 7 autres. Tous les trois sont tombés en martyrs.

Dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu trois martyrs dans le district d’al-Qods occupée dont un jeune garçon de 13 ans. Ce dernier jouait aux feux d’artifice à côté de sa maison familiale dans le camp Shu‘fat, lorsque des soldats ont ouvert le feu sur lui, le touchant mortellement au cœur.

Les médias locaux ont évoqué un déploiement israélien important au barrage du camp après cette exécution.

Les deux autres martyrs, âgés de 23 et 16 ans, ils ont été abattus dans la localité al-Jib, au nord-ouest d’al-Qods, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Dans la ville sainte d’al-Qods, les mesures de restrictions israéliennes ont été renforcées dans l’entourage de la mosquée d’al-Aqsa. Les forces d’occupation ont dressé des tentes à proximité de Bab al-Aamoud et l’ont transformée en une caserne militaire. Elles ont installé des barrages de fer dans l’entourage de la porte des Asbate et ont déployé leurs militaires dans les vieux quartiers arabes de la ville sainte.

Avec l’avènement du mois de Ramadan, elles ont interdit aux moins de 40 ans l’accès à la mosquée d’al-Aqsa pour les prières du Soir et d’al-Tarawih.

Dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, les forces d’occupation ont tué deux jeunes palestiniens et blessé 4 autres lorsqu’elles ont ouvert le feu à l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital public de la ville. Elles ont arrêté 10 Palestiniens, portant à 7.565 le nombre des détenus palestiniens depuis le 7 octobre. Ils s’ajoutent aux plus de 5.000 détenus palestiniens arrêtés précédemment.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa. L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza. Au moins 31.184 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.