Une blogueuse volatilisée en Arabie Saoudite : Amnesty International appelle à sa relaxe

M. al-Otaibi, 29 ans, est en détention depuis novembre 2022 pour s’«être rebellée contre les traditions de la société saoudienne». Elle doit être jugée par la cour antiterroriste saoudienne, mais sa famille est sans nouvelle d’elle depuis plus de cent jours, rapporte Bissan Fakih, militante d’Amnesty International au micro de RFI. « Sa famille tente désespérément de la contacter, mais les responsables de la prison ne leur ont pas dit où elle se trouve ni comment elle va, pas plus que les représentants du gouvernement », poursuit-elle.

La militante saoudienne des droits de la femme est accusée « d’avoir publié des choses en ligne sur les droits des femmes, de s’être rendue au centre commercial sans abaya, la robe traditionnelle, et d’avoir ensuite publié des photos en ligne. Ces accusations sont ridicules. Le prince héritier Mohammed ben Salman et le royaume saoudien continuent de défendre cette image de progrès merveilleux et de réformes pour les femmes. Mais ce n’est pas ce que nous avons vu à Amnesty. »

L’ONG appelle donc à libérer « immédiatement » la jeune blogueuse ayant disparu en novembre 2023. Elle a comparu en janvier 2023 devant des juges pour avoir mené une « campagne de propagande visant à inciter les jeunes filles saoudiennes à dénoncer les principes religieux et à se rebeller contre les coutumes et les traditions de la société saoudienne ». Elle a ensuite été renvoyée devant la Cour pénale spécialisée, une juridiction, établie en 2008 pour traiter les affaires liées au terrorisme. Ce tribunal « est connu pour mener des procès inéquitables et prononcer des peines sévères, y compris la peine de mort », à l’encontre de dissidents politiques et militants des droits humains, a souligné un communiqué d’Amnesty International.

« Peu avant que nous ayons perdu contact avec elle, Manahel nous a dit qu’elle avait été violemment battue par une codétenue », a raconté sa sœur Fowzia, citée dans le communiqué. « Je m’inquiète du sort de ma sœur devant un tribunal aussi injuste », a-t-elle ajouté.

B. Fakih voudrait qu’il y ait plus de pressions internationales pour la mise en place de réformes en Arabie saoudite : « J’espère qu’il y aura plus de pression sur le royaume [saoudien ndlr] pour qu’il mette en place des réformes. Mais le problème est que lorsque vous voyez des footballeurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et des joueurs de tennis comme Rafael Nadal aller dans le royaume et communiquer sur les merveilleux progrès réalisés… Ils jettent eux-mêmes Manahel al-Otaibi aux lions. »