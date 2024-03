Un commando néerlandais arrêté à Beyrouth : La vigilance du Hezbollah s’avère payante…

Le journal libanais décrit les personnes arrêtées comme « un groupe de six individus armés en possession de munitions et d’équipements militaires ». Le journal cite des sources selon lesquelles « les membres du groupe sont tous néerlandais et qu’ils ont été envoyés au Liban pour simuler l’évacuation de ressortissants néerlandais ».

Le gouvernement néerlandais a affirmé se méfier d’une exacerbation du conflit actuel entre le Hezbollah et le régime israélien, qui a commencé après le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre.

Selon le journaliste libanais Hassan Illaik, le groupe armé n’a toutefois pas coordonné la prétendue opération de simulation avec l’ambassade des Pays-Bas à Beyrouth. « On dit que les membres du groupe néerlandais avaient commencé leurs opérations à partir de Kaslik, une ville côtière au nord de Beyrouth, au lieu de l’ambassade ou d’un lieu attaché à l’ambassade », relève-t-il.

« L’ambassadeur des Pays-Bas au Liban s’est rapidement rendu au ministère des Affaires étrangères pour faire pression sur l’appareil diplomatique du Pays des Cèdres afin qu’il fasse libérer ces suspects », a rappelé H. Illaik. Et ce, alors que le groupe armé a gravement violé la loi libanaise en créant une « menace importante pour la sécurité », a-t-il ajouté.

Cet incident intervient au moment où l’appareil d’espionnage du régime israélien et nombre des services de renseignements de ses alliés tentent de recueillir des informations qui pourraient potentiellement aider à l’assassinat des membres du Hezbollah et d’autres mouvements de résistance dans la région.