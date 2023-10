Trêve humanitaire immédiate : Que pèse la résolution arabe à l’ONU ?

Le projet de résolution humanitaire arabe sur Gaza a reçu une majorité des deux tiers à l’Assemblée générale des Nations Unies soit 120 voix pour, 14 contre et 45 abstentions. Dans le même temps, le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé « le monde à intervenir immédiatement pour mettre un terme à l’évolution rapide et dangereuse de la guerre d’occupation de Gaza ».

Plus tôt dans la journée du vendredi, Ayman Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, a déclaré que « l’opération terrestre israélienne à Gaza entraînerait une catastrophe humanitaire pour les années à venir ». Soulignant que « des millions de personnes ont suivi chaque voix qui a voté dans cette session et l’histoire déciderait ».

Il y a deux jours, le Conseil de sécurité de l’ONU avait rejeté un projet de résolution américain sur la situation à Gaza, qui ne comprenait pas d’appel à un cessez-le-feu, après que la Chine et la Russie aient utilisé leur droit de veto.

Le projet de résolution US appuyé par 10 voix a échoué en raison de l’opposition de la Russie et de la Chine, alors que deux pays se sont abstenus. Vasily Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, a expliqué lors de la session du Conseil de sécurité que « le projet américain proposé encourage Israël à mener une guerre terrestre qui étendrait le conflit dans toute la région ». Zhang Jun, représentant de la Chine auprès des Nations Unies, a déclaré que son pays « s’opposait à la décision après avoir consulté plusieurs pays, dont des pays arabes ». Le délégué chinois a déclaré que le projet américain « divise la communauté internationale parce qu’il n’a pas pris en compte les préoccupations des pays. Au contraire, il est biaisé et a été présenté à la hâte, et il n’a pas obtenu le consensus nécessaire en appelant à un cessez-le-feu . Il ne convient donc pas à l’adoption ».

Cela survient à un moment où les communications et les services Internet sont interrompus dans de nouvelles vastes zones de la bande de Gaza.

Il a souligné que « l’interruption des services a coïncidé avec le lancement par l’occupation d’une série de violents bombardements et raids aériens, maritimes et terrestres », ajoutant que « les raids israéliens ont repris dans les zones du nord-ouest de la bande de Gaza ».

De son côté, la Société palestinienne de télécommunications a annoncé « la cessation complète de toutes les communications et services Internet avec la bande de Gaza, à la lumière de l’agression continue », soulignant que « les graves bombardements de la dernière heure ont provoqué la destruction de toutes les routes internationales restantes qui relier Gaza au monde ».

Le Hamas a commenté la coupure des communications et d’Internet à Gaza et l’escalade des bombardements, « mettant en garde contre l’intention de l’occupation de commettre davantage de crimes de génocide, loin des yeux de la presse ». Il a tenu l’occupation, Washington et les capitales occidentales qui l’ont soutenue, entièrement responsables de la série de massacres et de leurs répercussions.