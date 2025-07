Transition chaotique en Syrie : Après les carnages de Soueïda, des familles évacuées du gouvernorat

A.al-Dalati a affirmé « l’engagement total à assurer la sortie de tous ceux qui souhaitent quitter le gouvernorat de Soueida ». Et d’ajouter: « Nous donnerons accès à la province à ceux qui le souhaitent, dans le cadre de nos efforts continus pour consolider la stabilité et y rétablir la sécurité ». Plus, « Nous avons mis en place un cordon de sécurité autour de Soueida pour la sécuriser et y mettre fin aux combats, afin de préserver la voie y menant à la réconciliation et à la stabilité », a-t-il encore noté.

Le général accompagné du commandant de la sécurité intérieure du gouvernorat de Deraa, le général de brigade Shaher Omran, ont reçu les familles bédouines détenues dans la ville de Soueïda. Les familles ont été évacuées grâce à un déploiement massif des forces de sécurité intérieure, qui ont œuvré pour sécuriser la zone et assurer la sécurité des civils.

Il y a deux jours, le chef spirituel de la communauté druze du gouvernorat de Soueida, Cheikh Hikmat Al-Hijri, a annoncé un accord de cessez-le-feu global à l’issue de négociations menées sous l’égide des États garants et avec la participation des parties locales. L’accord prévoit que les membres des tribus restantes dans le gouvernorat puissent quitter la ville en toute sécurité, accompagnés des factions opérant sur le terrain et sans aucune objection. Des points de passage humanitaires sécurisés ont également été désignés via Busra Al-Harir et Busra Al-Sham.

Entre-temps, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a annoncé que le bilan des violences qui ont éclaté la semaine dernière dans le gouvernorat de Soueida a atteint 1 120 morts. Dimanche soir, l’Ong basé à Londres dénombrait 427 combattants druzes et 298 civils parmi les morts, dont 194 « exécutés sur le terrain par des membres des ministères de la Défense et de l’Intérieur ». En revanche, 354 membres du ministère de la Défense et des Services de sécurité générale ont été tués, ainsi que 21 membres des tribus, dont trois civils « exécutés sur le terrain par des militants druzes ».

L’Observatoire a également signalé que les frappes aériennes israéliennes menées pendant l’escalade ont entraîné la mort de 15 membres des forces gouvernementales.