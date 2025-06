Trafic des stupéfiants en Europe : Explosion du marché des drogues de synthèse. Une menace pour la santé publique...

La consommation de drogues de synthèse explose en Europe. C’est ce que révèle le dernier rapport publié le 5 juin par l’Agence européenne des drogues. Ces substances circulent de plus en plus librement. En 2023, elles ont causé 7 500 morts dans 29 pays, un chiffre en hausse. Ce qui inquiète, ce n’est pas seulement leur puissance, mais aussi le fait qu’elles sont souvent mélangées à d’autres produits. Résultat : les services de santé ont de plus en plus de mal à soigner les victimes d’overdoses.

Les personnes touchées ne savent même pas toujours ce qu’elles consomment réellement. Certains stimulants, importés en masse, sont aujourd’hui présents partout. En deux ans, les saisies ont été multipliées par huit. Autre danger : de fausses pilules circulent, avec à l’intérieur des substances ultrapuissantes qui peuvent tuer dès la première prise. Ces faux médicaments touchent surtout les jeunes, souvent mal informés. Même le cannabis est concerné. C’est la drogue la plus répandue en Europe, avec 24 millions de consommateurs. Mais elle est de plus en plus trafiquée : certains produits vendus dans la rue, ou même dans des boutiques, sont en réalité mélangés à des composants chimiques dangereux. En Hongrie, une trentaine de personnes ont été envoyées à l’hôpital après avoir mangé des bonbons contenant ce type de mélange. La cocaïne, elle aussi, reste très présente. Plus de 419 tonnes ont été saisies en 2023.

Avec près de 5 millions d’utilisateurs, elle est la drogue la plus impliquée dans les admissions aux urgences. Elle serait responsable d’un quart des cas graves liés à la drogue. Les mélanges de plusieurs drogues en même temps deviennent aussi courants, et très dangereux. Ce sont ces « cocktails » qui compliquent le travail des médecins et provoquent les situations les plus critiques.

La production ne vient plus seulement de l’étranger. En Belgique, par exemple, les autorités alertent sur une fabrication à grande échelle, presque industrielle. En 2023, 53 laboratoires ont été découverts en Europe, surtout en Pologne, selon les chiffres de l’agence européenne. Certains d’entre eux peuvent produire d’énormes quantités de drogue chaque mois. Ces substances se retrouvent facilement sur le marché européen, à des prix stables, parfois même en promotion. Cela veut dire que les quantités disponibles continuent d’augmenter. Face à cette vague, l’agence européenne prévoit un système d’alerte pour détecter plus vite les nouvelles drogues. Des laboratoires spécialisés vont aussi être mis en place pour analyser les produits et aider les autorités à mieux réagir. Un système d’évaluation des menaces est également annoncé. Mais tous ces outils sont encore en phase de préparation. Aucun programme de prévention concrète n’est mis en œuvre à ce jour ni au niveau européen ni à grande échelle dans les pays membres. Rien n’est prévu pour informer directement les jeunes ou limiter l’accès à ces produits dans les milieux les plus exposés.

Pendant que les réseaux s’organisent, les autorités semblent dépassées. Et malgré les rapports, les chiffres, les discours, les drogues continuent de circuler, de faire des victimes et de s’installer partout en Europe.