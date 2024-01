Trafic aérien : Un record de passagers en 2023

Cette croissance a été portée par le trafic international, qui a connu une hausse de 32% par rapport à l’année 2022, en s’établissant à 24.429.325 passagers accueillis, indique l’ONDA dans un communiqué.

Ainsi, tous les faisceaux géographiques se sont inscrits à la hausse, notamment l’Europe +32%, le Moyen et l’Extrême Orient +32%, l’Afrique +45% et l’Amérique du Nord +28%, précise la même source. Cette performance s’appuie sur l’ouverture de nombreuses nouvelles lignes aériennes internationales reliant divers aéroports marocains tels que Marrakech Menara, Agadir Al Massira, Rabat Salé, Oujda Angads, Fès Saïss, Tanger Ibn Battouta, Essaouira Mogador, Nador Al Aroui, Guelmim, à des destinations variées incluant notamment Bilbao, Doha, Luxembourg, Varsovie, Genève, Düsseldorf, et bien d’autres.

Et de souligner que la majorité des aéroports a enregistré des taux de croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Il s’agit de Marrakech (+41%), Rabat (+38%), Tétouan (+35%), Tanger (+34%), Fès (+31%), Agadir (+30%), Nador (+22%) et Oujda (+10%).

L’aéroport Casablanca Mohammed V, qui accapare plus de 36% du trafic aérien global, a accueilli 9.790.914 passagers en évolution de l’ordre de +28% par rapport à l’année 2022. Ce trafic demeure inférieur à celui enregistré en 2019 où il a dépassé les 10 millions de passagers, soit un taux de récupération de 95%.

Durant cette année, l’aéroport Nador El Aroui a franchi, pour la 1ère fois de son histoire, le seuil d’un million de passagers au cours du mois de décembre 2023. Quant à l’aéroport Agadir Al Massira, il a pu dépasser une fois de plus le seuil des 2 millions de passagers, après avoir atteint ce cap pour la première fois en 2019.