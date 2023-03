Tourisme : Une feuille de route à plus de 6 milliards

Cette feuille de route ambitionne, à l’horizon 2026, d’attirer 17,5 millions de touristes, d’atteindre 120 Mrds DH de recettes en devises, de créer 80.000 emplois directs et 120.000 indirects, en plus de repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale. Pour atteindre ces objectifs, cette feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels à savoir une nouvelle logique de l’offre articulée autour de l’expérience client et structurée autour de 9 filières thématiques et 5 filières transverses, un plan offensif pour doubler la capacité aérienne et le renforcement de la promotion et du marketing, avec une importance particulière accordée au digital.

Il s’agit également de la diversification des produits d’animations culturelles et de loisirs avec l’émergence d’un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) dynamiques et modernes, la mise à niveau du parc hôtelier existant et la création de nouvelles capacités hôtelières et le renforcement du capital humain, grâce à un cadre attractif de formation et de gestion des ressources humaines, pour améliorer la qualité du secteur et offrir de meilleures perspectives de carrière aux jeunes.

A cette occasion, Aziz Akhannouch a noté les réalisations exceptionnelles du secteur du tourisme pendant l’année 2022 et ce, dans un contexte mondial difficile, rappelant la forte mobilisation du gouvernement, notamment le plan d’urgence de 2 Mrds DH qui a permis de soutenir les professionnels du tourisme et maintenir les emplois pendant la crise. Revenant sur le momentum exceptionnel que connaît notre pays, il a rappelé l’exposition planétaire qu’a connue notre pays durant la Coupe du Monde 2022 et plus récemment suite à la candidature du Maroc pour l’organisation de la coupe du Monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Afin de garantir le succès de cette feuille de route et la traduire dans la réalité, une nouvelle gouvernance a été mise en place à travers la création d’une Commission Nationale Interministérielle du Tourisme (CNIT) présidée par le Chef du Gouvernement et composée des parties signataires, de deux commissions nationales, la commission aérienne et la commission produit “Offre/Demande” et de douze commissions de suivi des plans régionaux présidées par les Walis de chaque Région. Il s’agit également d’une structure d’animation centrale et des structures d’animation régionales, relais au niveau local et des Laboratoires d’Impulsion institutionnalisant le dialogue entre le public et le privé constitués chacun d’une équipe multidisciplinaire.

Cette convention a été signée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lekjaa et le président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), Hamid Bentahar. Cette cérémonie a été marquée notamment par la présence de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, le directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir et le président du Directoire de la société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad.