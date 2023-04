Tourisme / Plan 2023-2026 : Marrakech-Safi, premier arrêt de la tournée régionale de F. Ammor

En introduction, F-Z. Ammor a résumé les contours de cette feuille de route en matière d’ambitions chiffrées, d’offre touristique et de leviers transverses en remerciant les acteurs régionaux ayant participé à son élaboration. Plus spécifiquement, elle a souligné le rôle essentiel que jouera la région de Marrakech-Safi dans cette nouvelle vision compte tenu de ses énormes potentialités touristiques dans les zones urbaines et dans l’arrière-pays.

Le tourisme étant un secteur transverse, la ministre n’a pas manqué de rappeler l’importance de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes dans la création d’une expérience touristique irréprochable et dans la réalisation des ambitions fixées pour la région. Dans ce cadre, la Wilaya et les autorités locales joueront un rôle de pilotage à travers la Commission de suivi des plans régionaux ainsi que d’accompagnement dans la mise en place des projets locomotives et des prérequis de développement des filières. Elles participeront par ailleurs aux travaux des Laboratoires d’impulsion chargés de développer les filières touristiques ainsi qu’aux Structures d’Animation Régionales. La ministre a aussi rappelé l’importance des chantiers pour lesquels le rôle des autorités locales est déterminant dans l’expérience touristique, à savoir la réglementation, la simplification des démarches et des autorisations, la mobilisation du foncier, le contrôle, la propreté, etc.

Les conseils régionaux et les collectivités territoriales, quant à eux, seront des partenaires essentiels pour la mise en place des prérequis de développement des filières nécessaires au lancement des projets identifiés et les projets locomotives.

Pour conclure, la ministre a sensibilisé l’ensemble des participants, notamment la Wilaya, le Conseil régional, et les professionnels à l’importance de s’engager ensemble pour accompagner cette dynamique positive et réussir ce pari qui permettra de renforcer le poids du tourisme dans l’inclusion socio-économique de la région de Marrakech-Safi. Ont participé à cette réunion, Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Adel El Fakir Directeur Général de l’Office Nationale Marocain du Tourisme (ONMT), Mohammed Msellek, Secrétaire Général du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.