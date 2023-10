Tourisme : Le Maroc parmi les meilleures destinations de voyage pour 2024 selon Lonely Planet

Célébrant cette année ses 50 ans, l’éditeur ajoute deux nouvelles catégories à sa sélection annuelle des 50 meilleurs pays, villes, régions et destinations à découvrir : les destinations les plus abordables et les plus durables. Le Maroc appartient à la catégorie « Pays », qui regroupe les dix pays que Lonely Planet recommande de visiter en 2024. Le royaume se classe dans cette prestigieuse compagnie aux côtés de la Mongolie, de l’Inde, de Sainte-Lucie, du Mexique, du Chili, du Bénin, de l’Ouzbékistan, du Pakistan et de la Croatie.

Lonely Planet vante le Maroc pour sa polyvalence et son attractivité, qui offrent aux voyageurs une expérience inoubliable. Le pays vous invite à découvrir la beauté et les secrets du Sahara à dos de chameau ou de dromadaire, à parcourir les souks colorés de Marrakech, à profiter du charme et de la tranquillité de la ville bleue de Chefchaouen, ou encore à goûter à la gastronomie riche et variée. Mais le Maroc a encore plus d’atouts pour s’imposer comme une destination de choix en 2024. Lonely Planet souligne également les réalisations sportives et culturelles du pays, qui ont accru son prestige international. Le Maroc est entré dans l’histoire en se qualifiant pour la Coupe du monde de football, où il a affronté les plus grandes équipes. Et note que le Maroc a renforcé sa réputation de destination de surf, grâce à la qualité de ses vagues et à son hospitalité.

Par ailleurs, le Maroc s’est profilé comme un centre musical, avec le festival Mawazine, qui attire chaque année des milliers de visiteurs et accueille de grands noms de la musique du monde. Lonely Planet encourage également les touristes réticents à visiter le Maroc en raison du récent tremblement de terre qui a frappé le pays. L’éditeur souligne que les voyageurs venant au Maroc sont le meilleur moyen d’accompagner la reprise et que le pays reste sûr et hospitalier.