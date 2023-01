TIMAR : Prise de contrôle par le Groupe Clasquin

Les parties prenantes auraient entamé les négociations de manière exclusive pour la réalisation de l’opération qui devrait être suivie d’une OPA obligatoire portant sur les titres de TIMAR. Cette acquisition devrait permettre au Groupe CLASQUIN opérant depuis plus de 30 ans sur les flux France-Maroc de renforcer son pôle Brokerage/ Ro-Ro grâce aux équipes expérimentées de TIMAR, d’élargir l’offre de services aux marchés Europe/Maghreb, de consolider sa stratégie de développement sur la zone Euromed et de bénéficier d’un réseau intégré de filiales opérationnelles en Afrique Sub-saharienne. Olivier Puech devrait, pour sa part, poursuivre ses fonctions dans la Direction Générale de TIMAR avec ses équipes de Management. L’opération devrait être réalisée au cours du S1 2023 sachant que l’offre est soumise à un certain nombre de conditions suspensives et à l’autorisation préalable du Conseil de la Concurrence. Le prix de la transaction n’a, en revanche, pas été communiqué. Rappelons que le Groupe TIMAR a affiché au terme du S1 de 2022 des revenus consolidés en appréciation de +24% à 329 MDH sous l’effet de la hausse de la volumétrie traitées par les principales filiales du Groupe et une capacité bénéficiaire en bond de +88% à 10,7 MDH.