Théorie du « Grand remplacement » : Une enquête lève le voile sur le rôle de Tel-Aviv

Le rapport, intitulé « La genèse du grand remplacement », est l’aboutissement de trois années de recherche menées par Mark Owen Jones et Sohan Dsouza. Il documente un processus de 37 mois, d’octobre 2023 à octobre 2026, ciblant des publics en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.

La théorie du « Grand Remplacement », une théorie du complot d’extrême droite qui a été démentie, affirme que les populations blanches européennes sont délibérément remplacées par des populations non blanches, notamment issues de pays musulmans, par le biais de l’immigration et des changements démographiques. D’après les estimations du rapport, la campagne a ciblé plus de 30 pays, dépensant environ 6,12 millions de livres sterling, tandis que ses publicités ont généré plus de 800 millions d’impressions, un chiffre qui ne représente pas le nombre de personnes ayant consulté le contenu.

S. Dsouza a déclaré au journal britannique que des éléments de preuve suggèrent que les entités impliquées sont basées en Israël et ont des liens avec des opérations d’influence menées par le gouvernement israélien. Les chercheurs avaient publié leur premier rapport en juillet 2024, dans lequel ils établissaient un lien entre la diffusion de contenus racistes destinés aux utilisateurs européens et Israël, via des intermédiaires au Vietnam. Il a expliqué que la plupart des opérations de l’agence ont été transférées au Brésil en 2026, ou à une entité utilisant des actifs numériques vérifiés au nom de sociétés brésiliennes enregistrées.

Le rapport a noté que la campagne combinait des images et des chansons générées par l’IA, des parodies de jeux vidéo et de festivals de musique, et réutilisait des images de migration et de manifestations. La campagne utilisait des slogans tels que « C’est une invasion » et « Sauvez l’Europe, stoppez le Qatar », et présentait Doha comme le cerveau derrière la migration et « l’islamisation de l’Occident ». Ses supports comprenaient une scène générée par l’IA montrant une ville européenne submergée par des migrants à travers un mur percé. Elle comprenait également une parodie du jeu « Grand Theft Auto », rebaptisée « Grand Theft Qatar ». Selon le texte cité par le journal, ce contenu montrait des émirs achetant des bâtiments européens et les transformant en mosquées.

Selon le journal, Meta a admis en 2024 l’existence de cette opération d’influence et avoir dépensé 900.000 £ en publicité sur sa seule plateforme. Cependant, l’opération a contourné les mesures prises par l’entreprise à la mi-mai 2024, est revenue en novembre de la même année, puis a repris son activité à grande échelle en octobre 2025. Le rapport indique que YouTube a fermé le mois dernier 4 des 15 chaînes liées à la campagne pour violation de ses conditions d’utilisation. Le 26 octobre, de nouvelles chaînes aux noms similaires à ceux de trois des chaînes fermées ont publié huit vidéos, utilisant les mêmes descriptions de chaîne et les mêmes annonceurs brésiliens.

Dsouza a souligné la réutilisation de clips montrant des personnes à la peau foncée commettant des agressions, accompagnés de phrases telles que « Fabriqué au Qatar » ou « Le Qatar est responsable de cela ». Les chercheurs ont recensé 1 473 publicités sur Facebook, 189 vidéos sur YouTube, 359 publicités sur TikTok, en plus de 105 vidéos publiées via des comptes sur cette dernière plateforme.

S. Dsouza a souligné qu’il était difficile de mesurer l’impact de la campagne, car les chercheurs n’étaient pas en mesure de suivre les opinions de toutes les personnes ayant visionné le contenu et l’évolution de ces opinions. Cependant, une analyse d’un échantillon de 406 commentaires sur des publicités Facebook ciblant le Royaume-Uni en 2024 a montré que 61 % d’entre eux soutenaient des opinions anti-islamiques. L’enquêteur a relevé que les gouvernements devraient adopter une législation obligeant les plateformes à renforcer la vérification de l’identité des annonceurs et à accélérer la désactivation des campagnes d’influence, excluant ainsi la possibilité pour les entreprises d’agir volontairement en raison des obstacles que cela ajoute à l’achat de publicités.