Textiles : Lancement d’un projet pour promouvoir l’emploi dans le secteur

Lancé sous l’égide du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, en collaboration avec l’UNESCO, et avec le soutien financier d’« Al Waleed Philanthropies » et l’appui technique de « Christian Dior Couture », ce projet contribuera à renforcer la mise en œuvre du partenariat sectoriel et à soutenir les acteurs et les opérateurs clés de la formation dans le secteur de l’industrie textile, habillement et cuir (THC).

S’exprimant à cette occasion, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a relevé l’importance stratégique de ce projet pour le Royaume, précisant qu’il est doté d’une enveloppe budgétaire approximative de 2 millions de dollars, et permettra d’assurer une formation à près de 500 formateurs, tuteurs et maitres d’apprentissage. Le ministre a également fait savoir que ce projet contribuera à l’amélioration de l’attractivité de ce secteur, notant que l’adhésion de tous les partenaires témoigne du calibre de la jeunesse marocaine talentueuse et de la pertinence de la formation des institutions de formation professionnelle nationales. Le ministre a relevé, en outre, que l’objectif étant de fournir un appui à l’industrie THC, en préservant les emplois, en consolidant sa position sur le marché international et en la transformant pour faire face à une concurrence rude, tout en mettant en avant ses compétences et son savoir-faire. Pour sa part, Éric Falt, directeur du bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un partenariat de longue date entre le Maroc et l’UNESCO et vise à rénover la formation dans se secteur « important ». Dans ce sens, E. Falt a réitéré l’engament sans faille de l’UNESCO en faveur d’une formation professionnelle revalorisée, devant être le levier d’une insertion professionnelle réussie. Il a également affirmé que ce projet s’inscrit pleinement dans la continuité des efforts de l’Etat autour de la promotion du capital humain par l’amélioration de la qualité de la formation, qui constitue une priorité ayant une place centrale au sein du Nouveau Modèle de Développement.

De son côté, Loubna Tricha, directrice générale de l’Office de formation professionnelle et de promotion du travail (OFPPT), a mis en avant les axes d’intervention du projet, par le biais d’une démarche qui répondra à l’objectif d’amélioration de la qualité, de la pertinence et de l’attractivité des formations dans la filière THC. A cet égard, elle a relevé que cette démarche devrait s’inscrire dans une perspective de préservation du savoir-faire et de l’accompagnement de l’entreprenariat des jeunes, dans l’objectif d’assurer l’adéquation de l’offre et de la demande, du développement et de l’innovation et de visibilité du secteur THC.

De l’avis de Omar Sajid, vice-président de l’Association marocaine de l’industrie textile et habillement (AMITH), ce projet constitue un excellent point de départ pour impulser une nouvelle dynamique à ce secteur stratégique, ajoutant que l’AMITH a toujours donné une importance capitale à la formation qui s’est traduite par plusieurs projets, dont l’École nationale supérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH). La formation devrait répondre aux attentes du secteur, a-t-il dit, estimant que le secteur a besoin de continuer sa transition de la sous-traitance vers les produits finis et de se diriger vers l’économie verte, la durabilité, et le textile technique. Le lancement de ce séminaire marque le démarrage de l’implémentation du projet et permettra de mettre en place une base solide pour une collaboration efficace et fructueuse entre les parties prenantes.