Tensions avec le parlement européen : R. Talbi Alami proteste auprès de R. Metosoli

Dans sa missive R. Talbi Alami a exprimé sa « profonde préoccupation quant au caractère préjudiciable de ces développements malheureux et dommageables pour le dialogue et la coopération entre nos deux institutions ». Et y affirme que la résolution adoptée le 19 janvier par une majorité d’eurodéputés « est difficilement qualifiable autrement que sous les termes d’offense au Maroc » d’autant que la relation entre les deux Parlements a toujours été empreinte de « confiance mutuelle » et basée sur « l’ouverture et le dialogue ».

Le responsable marocain a déploré que la teneur de la résolution du 19 janvier réponde à un « agenda anachronique de certains acteurs, qui, sans scrupule, ont importé des enjeux bilatéraux pour contaminer un cadre d’action parlementaire commun, dans le seul but de compromettre les acquis du Maroc et de jeter le discrédit sur son engagement démocratique, qui est irréversible ».

En début de semaine, le Parlement marocain avait annoncé une « reconsidération » et une « réévaluation globale » de ses relations avec l’institution européenne, après l’adoption par les eurodéputés d’une résolution appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc.