Tel-Aviv bénéficie d’un transfert de 17 milliards de dollars : L’escarcelle du « Conseil de la Paix » pour Gaza asséchée !

Cette annonce fait suite au transfert au profit d’Israël de 17 milliards de dollars, initialement collectés pour soutenir ledit « Conseil » et la reconstruction de Gaza. Lors d’une réunion avec le comité, N. Mladenov a précisé que le président américain, Donald Trump, a transféré à la partie israélienne cette somme qui « était destinée à assurer l’aide humanitaire et à financer le démarrage des activités du comité dans la bande », conformément aux accords du « Sommet de Davos » en janvier dernier.

Sur la base des conclusions de ce sommet, Ali Shaath, président du comité, avait reçu des promesses de versement d’aides humanitaires pour environ 350 000 familles, ainsi que l’octroi de 500 dollars à plusieurs chefs de clans et notables sélectionnés au sein de comités tribaux locaux. Le projet prévoyait également l’entrée initiale de 20 000 caravanes pour les secteurs vitaux, en priorité l’éducation et la santé.

Cependant, aucune de ces promesses ne s’est concrétisée, en raison de ce que N. Mladenov a qualifié d’« absence de vision globale » et de ce « manque de financement » détourné par les États-Unis vers l’occupant israélien dans le contexte de leur guerre contre l’Iran, selon des sources informées citées par le quotidien libanais Al-Akhbar.