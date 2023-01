Taupe britannique en Iran : Le gibet…

L’agence de presse Mizan proche du pouvoir judiciaire a annoncé que « le double ressortissant irano-britannique, qui avait été condamné à mort pour “corruption sur terre” et “actions contre la sécurité intérieure et extérieure du pays” par espionnage pour le compte de l’agence d’espionnage de l’Angleterre, a été pendu le samedi 14 janvier. »

« Akbari, qui a été arrêté en 2019, avait reçu 1 805 000 euros, 265 000 livres et 50 000 dollars pour des actes d’espionnage en faveur de Londres », selon le même rapport. Mizan a précisé que le procès de la taupe britannique s’était tenu le 11 janvier en présence de son avocat et que la condamnation à mort avait été prononcée sur la base de « documents valides ».

L’espion « a collecté les informations importantes et sensibles du pays en ce qui concerne les questions stratégiques dans le domaine de la politique intérieure et étrangère, régionale, de la défense, des missiles, des négociations nucléaires et des questions économiques liées aux sanctions, les ayant transmises aux officiers du service de renseignement britannique de manière pleinement informée et ciblée », a précisé Mizan.

La condamnation à mort d’Akbari a été confirmée par la Cour suprême iranienne après que l’homme de 61 ans a interjeté appel.

Le ministère iranien du Renseignement avait décrit, dans un communiqué publié mercredi 11 janvier, l’ancien vice-ministre de la Défense comme « l’un des agents les plus infiltrés du service d’espionnage britannique dans les centres sensibles et stratégiques du pays », notant qu’il avait été identifié et arrêté, après une « opération longue et à plusieurs niveaux ». L’espion clé, selon le ministère, avait transmis à plusieurs reprises les informations acquises des centres sensibles au service d’espionnage ennemi.

Akbari, comme l’a rapporté Mizan, a avoué ses contacts avec l’Angleterre et a déclaré qu’il avait été interrogé par l’agence de renseignement britannique sur le principal scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, assassiné lors d’une attaque terroriste en novembre 2020.

James Cleverly, ministre britannique des Affaires étrangères, a appelé à la libération de l’espion lorsque des informations sur son exécution planifiée ont été publiées pendant la semaine. Le Royaume-Uni a une longue histoire d’activités d’espionnage en Iran qui remonte au coup d’État de 1953 contre le gouvernement démocratiquement élu de Mohammad Mossaddeq.