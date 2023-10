Statistiques : Le HCP et “Statistics Denmark” évaluent leur coopération

Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris part une délégation de hauts responsables des deux institutions, les deux parties ont jeté la lumière en particulier sur le succès du processus de digitalisation des lignes de produits et services du HCP, amorcé en 2019.

Les deux institutions se sont par ailleurs félicitées des résultats de leur collaboration, notamment la mise en place d’un data management centre, l’utilisation du mode de collecte web pour les enquêtes auprès des entreprises, la mise en place d’un répertoire statistique des entreprises et la refonte du site web du HCP. Et de noter que d’autres activités du projet se poursuivent pour parachever l’utilisation des registres administratifs à des fins statistiques et optimiser la collaboration interinstitutionnelle au Maroc pour élaborer le compte satellite de l’eau.

Se félicitant de l’exemplarité de leur partenariat, les deux institutions ont exprimé la volonté et l’intérêt d’en prolonger le cadre pour une deuxième phase, particulièrement consacrée à des domaines stratégiques tels que l’économie verte, l’économie digitale et la modélisation, renforçant ainsi leur engagement à contribuer au développement économique durable et à l’amélioration des statistiques au Maroc, souligne le communiqué.