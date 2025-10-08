Soutien militaire italien à Israël : La CPI appelée à statuer sur la patronne de l’Exécutif italien

« Moi, le ministre Crosetto (Guido, à la Défense), le ministre Tajani (Antonio, chef de la diplomatie) et je pense le directeur général de Leonardo, Roberto Cingolani, avons été visés par une plainte devant la Cour pénale internationale pour complicité de génocide (israélien contre Gaza, ndlr ) », a-t-elle dit au cours d’une émission télévisée qui sera diffusée vers minuit heure locale et dont des extraits ont été publiés par les médias. « Je pense qu’il n’existe pas un autre cas au monde ou dans l’histoire d’une plainte de ce genre », a-t-elle ajouté.

Leonardo est un groupe italien d’aéronautique et de défense.

La plainte, datée du 1er octobre, est rédigée par un groupe s’appelant « Juristes et avocats pour la Palestine » et a été signée par une cinquantaine de personnes, des professeurs de droits, des avocats mais aussi quelques personnalités publiques. « Avec son soutien au gouvernement israélien, en particulier à travers la fourniture d’armement meurtrier, le gouvernement italien s’est rendu complice du génocide en cours et des gravissimes crimes de guerre et contre l’humanité commis aux dépens de la population palestinienne », écrivent les auteurs de la plainte. Ils demandent à la CPI d’évaluer la possibilité d’ouvrir une enquête officielle à la suite de leur plainte.