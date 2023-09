Sothema : Activité commerciale améliorée

Sur le seul T2 2023, le CA social de l’opérateur ressort à 570 MDH vs. 567 MDH au T2 2022, soit une amélioration de +0,5% en séquentiel. En consolidé, les revenus à fin juin 2023 s’apprécient de +3% à 1 184 MDH. Pour sa part, l’endettement net s’établit à 288 MDH contre 276 MDH à fin décembre 2022, portant le Gearing à 24,1% (vs. 22,2% à fin 2022).

En termes d’investissements, le laboratoire pharmaceutique a mobilisé une enveloppe de 22 MDH vs. 14 MDH à fin 2022 dans l’objectif de renforcer son parc industriel en intégrant des équipements de dernière génération et des technologies récentes.

Enfin, rappelons que Sothema poursuit sa stratégie de développement de nouveaux produits avec une cinquantaine de médicaments prévus dans les 3 prochaines années concernant des aires thérapeutiques existantes ou dans le but d’apporter de nouvelles solutions efficaces et efficientes à des pathologies variées, chroniques et lourdes.