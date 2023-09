Sociétés cotées : Les revenus agrégés s’améliorent de 5,3% au S1-2023

Cette évolution est tirée principalement par l’orientation favorable du produit net bancaire (PNB) des financières (+12% à 40,5 Mrds DH) et, dans une moindre mesure, par la hausse du chiffre d’affaires (CA) des valeurs industrielles de 2,8% à 93,7 Mrds DH, fait savoir BKGR dans sa publication “Earning S1-2023”.

L’amélioration du CA des industries de 2,8% à 93,7 Mrds DH est principalement attribuable au bon comportement de Taqa Morocco dont les revenus se bonifient de 26% à 7,448 Mrds DH, de Label Vie qui affiche un top line en appréciation de 22% en y-o-y à 7,533 Mrds DH, et de Maroc Telecom qui enregistre un CA consolidé en progression de 4,7% en y-o-y à 18,399 Mrds DH. Pour les sociétés financières, leur PNB ressort en hausse de 12% à 40,5 Mrds DH, intégrant principalement les contributions additionnelles d’Attijariwafa Bank (+1,530 Md DH), de BCP (+1,255 Mrd DH) et de BOA (+651 MDH) capitalisant vraisemblablement sur l’ensemble de ses composantes, notamment le rebond du résultat sur opérations de marché et la très bonne tenue de la marge d’intérêt en dépit de la hausse du taux directeur.

Le CA du secteur Assurance & Courtage progresse, de son côté, de 4% à 12,4 Mrds DH, porté essentiellement par Wafa Assurance (+342 MDH) dont les réalisations au S1-2023 font ressortir une appréciation de 6,4% des primes émises brutes issue de la performance réalisée sur l’ensemble des branches dommages et de la bonne tenue de l’activité épargne et prévoyance.

Par secteur, les banques se positionnent en tant que premier contributeur à la croissance du CA au 1er semestre en générant un PNB additionnel de 4,346 Mrds DH, souligne BKGR, notant que les secteurs de l’électricité, de la distribution alimentaire et des télécoms arrivent loin derrière avec des contributions positives respectives de 1,542 Mrd DH, 1,332 Mrd DH et 831 MDH.