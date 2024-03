SMI : Les dividendes de retour en 2023

Cette évolution positive reflète un double effet volume/prix positif avec une augmentation des volumes produits d’argent (+26%), intégrant la hausse de la contribution de la carrière passant de 15T à 40T, d’une part et à l’appréciation du cours moyen d’argent de +7%, d’autre part.

Dans ce sillage, la société enregistre un REX de 235 MDH (vs. 33 MDH en 2022) et un EBE en amélioration de près de +184 MDH à 475 MDH suite à l’amélioration des cash costs. De ce fait, la marge d’EBE se bonifie à 45% contre 36% un an auparavant, soit une hausse de +8,1 points. En conséquence et intégrant un résultat financier déficitaire de -3 MDH (vs. 5 MDH en 2022), le RN de SMI enregistre un bond de +4,8x à 169 MDH (vs. 35 MDH en 2022), profitant de l’évolution positive du résultat d’exploitation.

Enfin, le conseil d’Administration devrait proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire un retour à la rétribution actionnariale avec un DPA de 80 DH au titre de l’exercice 2023 (vs. un DPA nul en 2022), soit un D/Y de 6% sur la base du cours de 1 323 DH au 29/12/2023.