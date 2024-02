Services clients : Foundever ouvre un nouveau site à Tanger

Après avoir établi avec succès ses opérations à Casablanca, Rabat et Fès, Foundever renforce sa présence dans le Royaume en continuant à proposer des prestations premium dans le domaine du service client. “Foundever est ravi de cette nouvelle ouverture à Tanger, qui lui permettra de renforcer sa présence au Maroc en vue d’offrir des services de toujours plus haute qualité à ses clients du monde entier. Cette expansion témoigne de l’engagement continu de Foundever pour le développement économique du Maroc et la création d’emplois “, a souligné Réda Nejjar, COO Maroc auprès de Foundever. La croissance rapide du groupe au Maroc s’accompagne d’investissements significatifs, visant à équiper le nouveau centre de Tanger des toutes dernières technologies et infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients et de ses collaborateurs, notamment en matière de sécurité et de protection des données.

Cette expansion témoigne de son engagement à contribuer au développement économique de la région. Foundever prévoit ainsi d’employer plus de 200 collaborateurs sur son nouveau site à Tanger dans un premier temps et 500 à moyen terme. Ceux-ci seront spécialement formés pour offrir un service client en langue espagnole, renforçant de fait la position de Foundever en tant que prestataire multilingue de premier plan.

Foundever est un leader mondial de l’expérience client (CX), qui compte 170.000 collaborateurs dans le monde, l’équipe derrière les meilleures expériences des 750 plus grandes marques internationales et digitales. Le groupe propose des solutions CX innovantes, sa technologie et son expertise sont conçues pour répondre aux besoins opérationnels de ses clients et leur offrir une expérience sans couture, partout et à tout moment. Prenant en charge 9 millions d’expériences chaque jour dans plus de 60 langues et 45 pays, Foundever combine la force d’une présence mondiale à une approche entrepreneuriale, permettant aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de transformer leur CX.