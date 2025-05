Sanaa persiste dans son soutien à la cause palestinienne : Raids sionistes sur les ports de Hodeïda

« Nos pilotes viennent de frapper avec succès deux ports terroristes des Houthis, et ce n’est que le début, il y aura d’autres frappes », a déclaré Benyamin Netanyahu dans un message vidéo en hébreu. « Nous ne sommes pas prêts à rester les bras croisés et à laisser les Houthis nous attaquer. Nous les frapperons bien davantage, y compris leurs dirigeants », a-t-il ajouté.

Depuis Sanaa, « le ministère yéménite de la Santé a signalé la mort d’un citoyen et la blessure de trois autres à la suite de l’agression israélienne sur le port de Salif, tandis que six autres ont été blessés dans le port de Hodeidah », selon un bilan préliminaire. La radio de l’armée d’occupation israélienne a rapporté « qu’environ 15 chasseurs ont participé à l’attaque contre le Yémen, larguant 35 bombes ». De son côté, une source sécuritaire israélienne a déclaré à la chaîne israélienne Kan que « le but de l’attaque des ports du Yémen est d’imposer un blocus au pays ».

En revanche, un responsable militaire américain a affirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « les forces américaines n’ont pas participé aux raids israéliens sur les ports yéménites de Hodeidah et de Salif ».

L’occupation israélienne a mené son agression contre les deux ports après le déclenchement de manifestations populaires d’un million de personnes dans la capitale yéménite, Sanaa, et dans plusieurs gouvernorats, affirmant le soutien continu du Yémen au peuple palestinien et à sa résistance sous le slogan Avec Gaza, pour faire face au génocide et à la famine.

La veille jeudi, Abdel-Malik al-Houthi, chef du mouvement Ansarullah, a souligné que « la position du Yémen en faveur de Gaza n’a jamais diminué ni vacillé, et est toujours ferme ». Il a rappelé les efforts visant à « imposer une zone d’exclusion aérienne à l’occupation et à continuer d’interdire la navigation israélienne dans la mer Rouge, à Bab al-Mandeb, dans le golfe d’Aden et dans la mer d’Arabie ».

Le Mouvement des Moudjahidines a condamné « l’agression israélienne visant les ports de Hodeidah et de Salif au Yémen », soulignant « qu’elle constitue une extension de l’agression contre le peuple et la nation palestiniens ». Le mouvement a renouvelé sa solidarité et son soutien au peuple yéménite, qui « paie le prix de son soutien historique et honorable au peuple palestinien ». Dans un communiqué, il a souligné que « l’occupation ne parviendra pas à briser la détermination du peuple, de l’armée et des dirigeants yéménites », appelant « les peuples, les pays et les militants de la nation à surmonter leur état d’impuissance et de silence ».

De leur côté, les Comités de résistance palestiniens ont condamné cette agression, soulignant que « les raids israéliens sur le Yémen sont une preuve claire de l’impact significatif des missiles yéménites, qui frappent au plus profond de l’entité sioniste ». Dans un communiqué, elles ont souligné que « le grand peuple yéménite ne sera pas brisé par les raids israéliens, mais sera plutôt renforcé », appelant « tous les citoyens libres de la Oumma à élever la voix pour rejeter cette agression ».

Le Front populaire de libération de la Palestine a condamné dans les termes les plus forts « l’agression israélienne contre les ports de Hodeidah et de Salif », selon un communiqué. Et souligné que « l’agression reflète la faillite politique et militaire de l’occupation, ainsi que la faillite de Netanyahu et sa guerre sans fin pour empêcher sa chute et l’effondrement de sa coalition ».