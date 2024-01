Saisie de cocaïne au large des Canaries : Les polices marocaine et espagnole collaborent

« L’arrestation de ces trois personnes et l’interception de l’embarcation, le 12 janvier, sont le résultat d’un contrôle et d’une surveillance conjoints de la Police nationale et de la Garde civile, ainsi que d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST) », indique la police espagnole dans un communiqué.

Cette opération a permis l’arrestation des membres de l’équipage, l’arraisonnement de l’embarcation pneumatique et la saisie de 1 564,5 kilos de cocaïne transportés dans 64 paquets, précise la même source.

Les 64 paquets de cocaïne et les détenus ont ensuite été conduits au port de La Luz, à Las Palmas de Grande Canarie, où la drogue a été déchargée et pesée avant d’être transportée au commandement de la Garde civile pour y être conservée.