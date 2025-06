Saham : Exit la SGMB. Bonjour Saham Bank...

La nouvelle entité se présente comme un acteur bancaire de nouvelle génération, fruit de la rencontre entre la rigueur d’un établissement historique et la dynamique d’innovation du groupe Saham. Un positionnement qui se traduit par une refonte des parcours clients, un recentrage des offres autour de leur impact concret, un nouveau modèle managérial, un ancrage local affirmé et une valorisation de la performance collective.

Sur le plan financier, les premiers résultats sont encourageants : le résultat net a progressé de 16,97 % au premier trimestre 2025, atteignant 420 millions de dirhams. Un signal fort qui traduit la dynamique enclenchée par ce changement de cap.

Officiellement lancée à Casablanca le 18 juin, Saham Bank repose sur une gouvernance stable, avec une direction renforcée et clairement identifiée. Le Conseil de Surveillance est présidé par Moulay Hafid Elalamy, fondateur du groupe Saham, épaulé par Moulay M’Hamed Elalamy au poste de vice-président. Le directoire reste présidé par Ahmed El Yacoubi, dont l’équipe conserve sa composition actuelle. Ce maintien de la structure dirigeante traduit une volonté de continuité dans l’exécution, tout en intégrant les orientations stratégiques du groupe Saham.

Le nouveau positionnement de la banque se manifeste déjà dans des actions concrètes. Parmi les premiers leviers activés, on note la refonte des parcours clients pour améliorer lisibilité et efficacité, le lancement d’offres recentrées sur la valeur ajoutée et l’impact, ainsi qu’une évolution de la culture managériale, désormais axée sur l’initiative, la performance collective et l’ancrage territorial.

Saham Bank revendique ainsi une approche résolument tournée vers l’écoute active et les besoins spécifiques des clients. Elle s’engage également sur le terrain de la responsabilité sociétale, avec un accent mis sur l’inclusion financière, la durabilité et l’engagement local. Un positionnement qui traduit la volonté de répondre aux mutations économiques et sociales du Maroc tout en anticipant les attentes des nouvelles générations. Ce nouveau pli est reflété également par l’identité graphique de la banque qui allie continuité et renouvellement. Cette identité visuelle vise à conserver la reconnaissance de la marque, tout en affirmant ses nouvelles ambitions. Elle incarne « le meilleur des deux mondes », rappelle la direction, en capitalisant sur la notoriété acquise par la SGMB tout en ouvrant la voie à une relation client plus moderne, plus proche et plus incarnée.