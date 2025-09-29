Close Menu
S. Jedidi tire sa révérence : La presse en deuil…

Le journaliste et écrivain Saïd Jedidi s'est éteint samedi, selon sa famille. Véritable pionnier de la presse hispanophone au Maroc, il a laissé une empreinte indélébile sur plusieurs générations d'auditeurs et de téléspectateurs, notamment grâce à son rôle central dans le journal télévisé en espagnol.
Natif de Tétouan en 1947, S. Jedidi a poursuivi ses études supérieures en Angleterre et en Espagne avant de rentrer au Maroc pour intégrer la section hispanophone de la Radio-télévision marocaine (RTM). Il y gravit les échelons pour devenir rédacteur en chef puis chef de département, couvrant notamment la Marche verte en langue espagnole. Sa carrière s’est également enrichie de collaborations avec des médias internationaux tels que le quotidien espagnol El País, Televisa-Galavisión et Inforred au Mexique.

Après s’être retiré de l’écran, il a fondé les publications L’Opinion Semanal et La Mañana. Il a ensuite animé le blog Con Acento Marroquí et dirigé le site d’information hispanophone Info Marruecos. En tant qu’écrivain, Saïd Jedidi a publié plusieurs ouvrages littéraires, dont «Yamna» et «Grito primae».

Conférencier reconnu, il a également pris la parole dans de nombreuses universités au Maroc et à l’étranger. Sa contribution a été honorée par l’Espagne, qui lui a décerné l’Ordre du mérite.

