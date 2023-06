RSE : 25 auxiliaires de vie scolaire diplômés

Acteur engagé pour le développement de sa communauté, Axa Services Maroc (ASM), le centre d’expertise en relation client au Maroc des sociétés AXA France, Direct Assurance et AXA Assistance France, a signé en septembre dernier, une convention avec l’Association Al Manar, indique un communiqué d’ASM.

L’objectif de ce partenariat est la formation de 25 Auxiliaires de Vie Scolaire “AVS”, au sein des locaux de l’association. Après neuf mois de formation, une cérémonie de remise des diplômes a été organisée pour célébrer la réussite des 25 lauréat(e)s (24 femmes et un homme), précise la même source.

En vertu de ce partenariat, Axa Services Maroc a financé la formation et a participé à sa mise en place. ASM s’est également fixé l’objectif d’accompagner les bénéficiaires tout au long de la formation et de s’assurer de leur insertion professionnelle. Cette action s’intègre parfaitement dans le cadre de la Stratégie RSE d’ASM dont ses engagements prioritaires sont de promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap, et d’avoir un impact positif sur la communauté locale. Ainsi les enjeux de ce partenariat sont multiples.

Il s’agit notamment de lutter contre l’exclusion des enfants ayant un handicap et leur permettre d’avoir une éducation et un développement personnel comme tout un chacun, grâce à un accompagnement rapproché en milieu scolaire, et de réduire le stress et l’isolement ressentis par les familles, qui peuvent se sentir plus soutenues et mieux accompagnées dans leur rôle de parents. Le partenariat vise aussi à renforcer l’autonomisation financière des femmes et leur indépendance économique et leur confiance en elles, tout en leur offrant de nouvelles perspectives.

Saad Alami, Secrétaire général d’Axa Services Maroc a déclaré dans ce sens qu’”en soutenant des initiatives telles que cette formation d’auxiliaire de vie scolaire, AXA Services Maroc souhaite jouer un rôle actif dans la promotion de l’inclusion et la création d’une société où chacun peut participer pleinement et bénéficier des mêmes opportunités d’avenir. C’est dans cette logique que nous nous sommes engagés auprès de l’Association Al Manar qui fait un travail formidable dans la formation et l’inclusion des personnes en situation de handicap”. De son côté, Annie Lazrak, Présidente de l’Association Al Manar assure que “forte de plus de 55 ans d’activité, l’Association Al Manar, aspire à mettre en place des programmes de coopération performants et des actions visant la formation d’auxiliaires de vie scolaire, un nouveau métier répondant à l’appel du ministère de l’éducation nationale. AXA Services Maroc toujours à la pointe de l’engagement social a su accompagner ce vaste programme national, en proposant une convention de partenariat avec notre association en septembre 2022, dans l’objectif était de former des auxiliaires de vie scolaire dont nous célébrons aujourd’hui l’apothéose”. Grâce à ce programme de formation, ASM témoigne de son engagement envers la société civile et affirme son rôle de partenaire responsable au sein de sa communauté.