Réunion des représentants de « l’axe de la résistance » à Téhéran : Booster le soutien au peuple palestinien

Les chefs du Hamas, du Hezbollah libanais, d’Ansarullah du Yémen et des groupes de résistance irakiens, se sont réunis après avoir assisté aux cérémonies organisées mercredi à Téhéran pour rendre hommage au président iranien défunt, décédé dimanche dans un crash d’hélicoptère dans le nord-ouest de l’Iran. « Lors de cette réunion, la situation politique, sociale et militaire à Gaza (…) et le rôle de l’axe de résistance ont été discutés », a indiqué la télévision d’Etat Irib.

La tenue de la réunion a été également annoncée par la chaîne Al-Manar. « La poursuite du jihad et de la lutte jusqu’à la victoire complète de la résistance palestinienne à Gaza, avec la participation des groupes de l’axe de la résistance a été affirmée » par les participants, selon Irib.

Du côté iranien, le général Hossein Salami, commandant des Gardiens de la révolution, ainsi que le général Esmaïl Qaani, commandant de la Force Qods, avaient pris part à cette réunion à laquelle étaient conviés Mohammad Abdel Salam, porte-parole d’Ansarullah, Naïm Qassem, numéro deux du Hezbollah, Ismail Haniyeh, chef politique du Hamas, outre des représentants du Jihad islamique palestinien et de groupes de résistance irakiens, rapporte l’agence Fars.

L’imam Ali Khamenei qui avait reçu auparavant I. Hanniyeh, lui a assuré que la promesse divine concernant le peuple palestinien s’est réalisée. « Maintenant, la première promesse de Dieu concernant le peuple palestinien s’est réalisée, c’est la victoire du peuple de Gaza, lequel constitue une petite catégorie face à une grande catégorie qui est puissante, composée des États-Unis, de l’OTAN, de la Grande-Bretagne et de certains autres pays », a-t-il affirmé se référant aux versets coraniques sur l’accomplissement des deux promesses de Dieu à la mère du Prophète Moussa (Moïse), selon le site du guide iranien. « Sur la même base, la deuxième promesse pourrait se réaliser grâce à Dieu, en rapport avec l’anéantissement du régime sioniste. Car le jour viendra où la Palestine sera libre du fleuve à la mer », a poursuivi l’imam Khamenei.

« Qui aurait cru qu’un jour des slogans propalestiniens seraient scandés et que le drapeau de la Palestine serait brandi dans les universités américaines ? Qui aurait cru qu’un jour lors des manifestations propalestiniennes au Japon, le slogan “À bas Israël” serait scandé en persan ? » s’est demandé le guide iranien en faisant référence à la résistance inédite de la population de Gaza qui fait face à une guerre israélienne depuis le 7 octobre 2024. « À l’avenir, des événements que personne ne pourrait imaginer aujourd’hui, pourraient se produire en ce qui concerne la Palestine », a-t-il prophétisé.

En visite à Téhéran, le chef du bureau politique du Hamas et la délégation l’accompagnant, ont exprimé leurs condoléances au guide suprême, à la nation et au gouvernement iraniens, lors d’une rencontre avec le Leader de la Révolution islamique mercredi 22 mai à Téhéran. Lors de cette rencontre, l’imam Khamenei a remercié le peuple palestinien, en particulier la population de Gaza, d’avoir exprimé sa sympathie avec le peuple iranien et de lui avoir présenté des messages de condoléances. Il a présenté ensuite ses condoléances à I. Haniyeh pour le martyre de ses enfants, et a salué la patience et le courage du chef du bureau politique du Hamas.