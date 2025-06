La situation politico-militaire mondiale reste extrêmement instable, selon Andreï Biélooussov. Lors du sommet des ministres de la Défense des États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qui s’est tenu le 26 juin 2025 à Qingdao, le ministre russe de la Défense a dénoncé la détérioration continue de la stabilité stratégique mondiale. Selon lui, cette évolution résulte directement du « cours destructeur du collectif occidental », qui cherche à préserver son hégémonie au détriment de la paix internationale.

A.Biélooussov a déclaré que « de nombreux foyers d’instabilité apparaissent dans le monde, y compris dans l’espace de l’OCS et à ses frontières ». Il a pointé du doigt l’Asie-Pacifique, où certaines puissances occidentales créent des alliances fermées à caractère clairement antirusse et antichinois, comme AUKUS ou le « Trilatéral » entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

Concernant le Moyen-Orient, le ministre russe a affirmé que la situation s’y était « fortement aggravée » en raison du conflit entre l’Iran et Israël. Il a dénoncé les frappes menées par Israël et les États-Unis contre les sites nucléaires iraniens, les qualifiant de « violations grossières de la Charte de l’ONU et du droit international ». Moscou a exprimé ses condoléances à l’Iran pour les victimes et a proposé d’agir en médiateur pour désamorcer le conflit. A.Biélooussov a également souligné que la crise régionale s’étendait à la Syrie, au Liban et à Gaza, où une catastrophe humanitaire se poursuit. Il a averti que la propagation des idéologies terroristes et le transit de combattants du Moyen-Orient vers l’Afghanistan restaient une menace directe pour l’ensemble de l’espace OCS.

Sur la question ukrainienne, le ministre a réaffirmé que « les forces armées russes mènent des offensives réussies ». Il a ajouté que le régime de Kiev, comprenant l’inévitabilité de sa défaite, misait désormais sur des « actes terroristes avec le soutien de ses parrains européens », ce qui accroît le risque de déstabilisation, y compris en Europe même. Malgré cela, « la Russie a toujours exprimé et continue d’exprimer sa volonté de régler le conflit », a-t-il insisté. A. Biélooussov a appelé à renforcer la coopération entre les membres de l’OCS pour faire face collectivement aux défis communs. Il a souligné l’importance de préserver les liens tissés au sein de l’organisation et d’assurer une prise en compte optimale des intérêts de chaque État membre. Cette approche, a-t-il indiqué, est indispensable pour maintenir la stabilité et neutraliser les tentatives extérieures visant à affaiblir l’unité régionale.