Rentrée scolaire reportée dans le Haouz : Evaluation des infrastructures scolaires endommagés…

En coordination avec les autorités locales, il a été décidé de cette suspensions scolaire dans les 42 communes rurales de Chichaoua et de Taroudant, selon le dernier recensement à ce jour, tout en œuvrant à prévoir des modes d’enseignement et logistiques locaux adéquats afin de garantir la continuité pédagogique pour les élèves concernées au cours des prochains jours, précise un communiqué.

Les détails de ces modes seront annoncés ultérieurement par les académies, directions provinciales et établissements d’enseignement concernés, tout en maintenant la coordination avec les autorités locales et la communication permanente avec les parents et tuteurs d’élèves et les autres intervenants. En ce qui concerne les écoles impactées au niveau des autres zones et ne pouvant pas accueillir les élèves, en raison des dégâts enregistrés, des formules pédagogiques adaptées seront employées afin de garantir la continuité pédagogique des élèves, y compris le recours à des établissements scolaires à proximité. La scolarité se poursuivra de manière régulière dans le reste des établissements du pays avec la récitation, lundi, de la Fatiha pour le repos de l’âme des victimes du tremblement de terre, survenu vendredi et ayant fait plus de 2 000 morts. Ce moment est prévu juste après le salut du drapeau national et l’hymne national du Maroc, relève la même source.

Les cellules de crise créés aux niveaux central et régional (académies de la région de Marrakech-Safi et l’académie de la région de Souss Massa) et provincial (directions régionales), œuvrent à dénombrer les décès et les blessures survenus au sein de la famille de l’éducation et de la formation, ainsi que les dégâts matériels subis par les établissements scolaires, et à trouver les pistes adéquates pour assurer la continuité pédagogique, avec la mobilisation et l’adhésion de l’ensemble des acteurs, en l’occurrence les cadres pédagogiques, administratifs et les directions des académies, les directions régionales et les établissements scolaires, en coordination totale avec les autorités publiques, territoriales et locales.

La même source déplore la mort de 7 enseignants (4 hommes et 3 femmes) et de plusieurs élèves parmi les victimes de ce tremblement de terre, alors que 39 autres cadres pédagogiques ont été blessés, d’après un bilan provisoire arrêté dimanche matin. En ce qui concerne les bâtiments scolaires, un total de 530 établissements scolaires et 55 internats ont été endommagés à des degrés divers, allant de l’effondrement à des fissures graves, en particulier dans les provinces d’Al-Haouz, de Chichaoua et de Taroudant, ajoute le communiqué.

A cet égard, il a été procédé à la mobilisation d’équipes techniques constituées d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans le domaine du bâtiment, en vue d’élaborer des fiches techniques pour chacun des établissements scolaires endommagés, en précisant la situation matérielle de l’établissement, les dégâts enregistrés et la nature de l’intervention nécessaire en vue d’une reconstruction ou une réhabilitation, et ce afin d’accélérer la cadence du retour aux classes pour les élèves concernés.

Cette décision a été prise, souligne la même source, suivant la situation matérielle de certains établissements scolaires situés dans ces zones, rendant nécessaire l’intervention des équipes techniques spécialisées en vue de mener une étude et une évaluation globale, avec pour objectif la restauration, la réhabilitation ou la reconstruction de ces établissements, ainsi que la préservation de la sécurité des élèves et des cadres administratifs et pédagogiques, tout en garantissant le droit des élèves à bénéficier pleinement de leur temps d’apprentissage.

Pour ce qui est de l’aspect social et psychologique et de l’accompagnement des élèves des régions les plus touchées, il sera procédé à la mobilisation des cadres de l’assistance sociale afin d’écouter les élèves et leur prodiguer toutes les formes d’assistance et de soutien psychologique, en vue de les aider à surmonter le choc psychologique et à reprendre les cours de manière adéquate.

En coordination avec la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, un soutien psychologique sera offert aux enseignants concernés, dans le but de les aider à surmonter les pressions liées à cette situation exceptionnelle, en plus du soutien fourni par la Fondation pour accompagner la famille de l’éducation et aider ceux qui en sont affectés.