Pour assurer soins et réconfort aux victimes du séisme : Le secteur de la Santé mobilisé

Khalid Ait Taleb a indiqué aux médias que chaque région dispose d’une importante flotte de 100 ambulances, y compris les ambulances médicalisées, en sus d’une trentaine d’ambulances dépêchées récemment, le but étant d’assurer la rapidité des interventions. « Cette visite intervient en application des Hautes instructions du Roi Mohammed VI et de ses recommandations consistant à accorder plus de proximité et d’accompagnement médical, psychologique et social au profit des victimes de ce drame », a-t-il ajouté.

Le responsable a souligné qu’un important dispositif médical a été mis en place immédiatement après la première secousse tellurique pour anticiper et gérer les conséquences d’éventuelles autres secousses. « Au niveau de chaque région parmi les plus sinistrées, nous avons désigné un régulateur médical en qualité de professeur de réanimation et à partir de cette régulation, nous procédons au transfert des blessés en fonction de la gravité de leurs blessures », a-t-il expliqué.

Le ministre s’est déclaré « fier » de la solidarité dont ont fait montre les Marocains et Marocaines en ces temps difficiles, tout en exhortant les citoyens à maintenir cet élan d’entraide, illustré notamment par l’afflux massif vers les centres de don de sang, l’action associative et le soutien psychologique.