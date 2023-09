Les FAR mobilisées sur tous les fronts : Des dons de sang de la partie

L’Inspection du service de Santé Militaire a organisé au niveau du centre de transfusion sanguine à l’Hôpital Militaire d’instruction Mohammed V de Rabat et à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech, une opération de don de sang initiée par les membres des Forces Armées Royales.

Cette initiative humanitaire s’inscrit dans le cadre de l’implication volontaire et spontanée des FAR dans la lutte contre les conséquences de cette catastrophe naturelle.

Cette opération, qui connaît une forte adhésion des membres traduit le fort engagement et le sens élevé de solidarité qui animent toutes les composantes des FAR pour sauver la vie des blessés et répondre à l’appel de la nation en ces circonstances exceptionnelles.

A noter que sur instructions royales, les FAR ont déployé d’urgence, la nuit du 9 septembre 2023, suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de Recherche et Sauvetage et d’un Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne (HMCC).