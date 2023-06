Recyclage : Inauguration du centre multiservices « Izdihar »

D’un montant total de 36,5 MDH, ces deux projets, inaugurés par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, en présence notamment de Malika Laasri, directrice de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), et de Carrie Monahan, directrice résidente de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, ont bénéficié du soutien du Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID), mis en place par l’Agence MCA-Morocco, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce dans le cadre du programme de coopération « Compact II ». Ce programme, financé par la MCC, vise à renforcer le modèle de zones industrielles durables et à contribuer à l’amélioration de la productivité et des performances environnementales et sociales des zones industrielles.

Les travaux réalisés au titre du premier projet, initié par l’association Izdihar des opérateurs économiques des zones industrielles de Sidi Bernoussi, ont porté sur la construction, l’aménagement et l’équipement d’un bâtiment multiservices sur une superficie de 1.025 m², avec une surface totale plancher construite de 2.758 m². Grâce à un investissement de 23 MDH, dont un apport du FONZID de 17,4 MDH, ce centre offre plusieurs services aux entreprises et aux employés de la zone industrielle, à savoir notamment un centre de formation pour l’alphabétisation et la professionnalisation des femmes, un guichet unique, des salles de formation, co-working et de réunion, une salle de médecine de travail, un restaurant et un guichet automatique bancaire. Le centre a été doté aussi des équipements nécessaires à ces services, ainsi que de 2 mini-voitures électriques pour les besoins d’animation de la zone.

Porté par « Moroccan Recyling Platforms », groupement d’intérêt économique (GIE) constitué par l’association « Tatmine » et la société « African Tiger », en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le second projet a consisté en l’extension du centre de tri Tatmine avec la mise en place d’une unité de recyclage et de valorisation des déchets plastiques. Moyennant un investissement de 13,5 MDH, dont une subvention du FONZID de 9,1 MDH, qui a permis le financement d’équipements de broyage/tamisage et d’outils industriels de nettoyage/séchage/granulation, ainsi que d’équipements pour l’extrusion des films plastiques et la fabrication de sacs (soudage des sacs et impression quadrichromie).

Outre l’installation d’une mini-station de traitement des eaux usées et la mise en place d’une composante « Recherche et Développement » pour explorer d’autres solutions de valorisation des déchets des industriels de la zone, le soutien du FONZID a couvert également l’organisation de la collecte des déchets, qui consiste en l’élaboration d’une économie circulaire, l’accompagnement des éboueurs opérant dans la zone selon une démarche de formalisation et professionnalisation et la fourniture de matériels et d’outillages, à savoir un camion de collecte, des triporteurs électriques et des équipements de sécurité et de manutention (EPI, transpalette, chariot). Au titre de l’assistance technique, le FONZID a accompagné les porteurs des deux projets bénéficiaires en vue de renforcer et pérenniser leur modèle de gouvernance et faciliter la gestion et l’entretien des deux centres, à travers l’élaboration ou l’affinement des Business Models et de contrats de services et la mise à leur disposition de plateformes GMAO (Gestion de la maintenance assistée par ordinateur) et d’autres outils de gestion.

L’accompagnement du FONZID a porté aussi sur la promotion des partenariats avec les acteurs institutionnels pour servir au mieux les industriels de la zone. A cet égard, cette cérémonie d’inauguration a été l’occasion de conclure deux accords de partenariat liant le GIE « Moroccan Recyling Platforms », d’une part, et respectivement l’association Izdihar et la fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research), d’autre part. Le premier accord de partenariat a pour principal objectif de favoriser le développement durable de la zone industrielle de Sidi Bernoussi via l’accompagnement des industriels sur des thématiques d’ordre environnemental et social, à savoir notamment la promotion de la protection de l’environnement et de la responsabilité sociétale des industriels, la mise en place d’un service attractif et efficace de collecte des déchets industriels non dangereux et la sensibilisation et la formation des ressources humaines en matière de gestion et de valorisation des déchets de plus de 450 entreprises.

Visant le même objectif, à savoir la promotion du développement durable de la zone industrielle de Sidi Bernoussi, le second accord de partenariat a pour objet de mener des projets de recherche et développement répondant aux besoins spécifiques et pertinents du GIE. Les thématiques objets de ces projets de recherche et développement porteront notamment sur la réalisation d’une étude cartographique des déchets produits dans la zone industrielle, les traitements des déchets plastiques pour la production de produits de haute valeur ajoutée et la valorisation des déchets non recyclables en diesel et gaz.