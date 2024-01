Raids jordaniens en Syrie : La piste des narcotrafiquants est-elle crédible ?

L’armée jordanienne, qui annonce régulièrement des opérations contre le trafic d’armes et de drogues, dans ces zones instables du sud de la Syrie contrôlées par le régime, n’a pas communiqué sur ces frappes. « Des avions militaires jordaniens ont mené des frappes aériennes prenant pour cible des habitations et un entrepôt dans le sud-est de la province de Soueida, tuant au moins neuf personnes, dont deux filles et quatre femmes », a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), évoquant un « massacre ».

Un homme, sa femme et leurs deux fillettes, ainsi que son frère et son épouse ont été tués dans la frappe visant une première maison à Aarmane, tandis que les dépouilles d’un homme, de sa mère et de sa tante ont été retrouvés dans une seconde maison visée, a ajouté l’ONG basée à Londres.

Les raids ont également visé un entrepôt appartenant à un habitant d’un village voisin, sans faire de victimes.

De son côté, le média local Suwayda24 a rapporté qu’au moins dix personnes avaient été tuées à Aarmane à la suite de frappes aériennes « probablement menées par l’armée de l’air jordanienne ».

« Sous couvert de lutte contre le trafic de drogue, l’armée jordanienne prend pour cible de manière régulière les maisons des habitants entraînant la mort de civils, dont des enfants », a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l’OSDH, à l’AFP. Selon lui, il n’est pas certain que les deux hommes visés soient des narcotrafiquants. « On raconte que les deux hommes visés, tués avec leur famille lors des frappes, seraient des narcotrafiquants », a indiqué à l’AFP Rayane Maarouf, rédacteur en chef de Suwayda24.

Le 5 janvier, la chaîne de télévision officielle Al Mamlaka a rapporté que l’aviation jordanienne avait mené deux frappes en Syrie dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, citant une source disant que « ces raids visent uniquement les personnes liées aux narcotrafiquants ». Le 18 décembre, quatre personnes, dont une femme et deux enfants ont été tuées dans des frappes également attribuées à la Jordanie.