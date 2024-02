Raids israéliens dans la profondeur libanaise : Les lignes rouges s’effondrent l’une après l’autre

Les deux raids ennemis, de part et d’autre de l’autoroute Ghaziyeh, au sud de la ville de Saida, ont visé un entrepôt utilisé pour fabriquer des pneus et des moteurs pour groupes électrogènes, et les abords d’une usine de fabrication de pierre et de marbre (carreaux). Plusieurs personnes présentes sur place ont été blessées et un incendie s’est déclaré dans les deux sites, provoquant d’importantes destructions.

Ce ciblage sioniste de la région de Ghaziyeh a provoqué la panique et la peur parmi la population de Saida. Cela intervient au moment où le porte-parole de l’armée sioniste a affirmé que « l’agression dans la région de Ghaziyeh visait des dépôts d’armes du Hezbollah en réponse à une attaque de drone menée par le Hezbollah dans la région de Tibériade, dans le nord de la Palestine occupée », selon ses termes.

L’Agence nationale de presse a rapporté que les deux raids sur la région de Ghaziyeh ont fait 14 blessés, pour la plupart des Syriens et des réfugiés palestiniens. Deux membres de la Défense civile de Scouts du message islamique ont également été blessés alors qu’ils participaient à éteindre l’incendie dans l’entrepôt ciblé à Al-Ghaziyeh.

La municipalité d’Al-Ghaziyeh a demandé à tous les citoyens de ne pas se rendre dans les zones ciblées de peur que le site ne soit à nouveau pris pour cible, et de laisser la place aux autorités concernées (ambulances et équipes de secours) pour effectuer leur travail, afin d’éviter tout victimes.

Dans un communiqué, la diplomatie libanaise a appelé « tous les pays désireux de restaurer la stabilité et le calme au sud du Liban à condamner les attaques israéliennes en cours contre le Liban, dont la dernière en date s’est produite aujourd’hui avec l’attaque israélienne dans la ville de Ghaziyeh – sud du Liban ». Et invité « la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à ses tentatives provocatrices visant à élargir le cercle de la guerre et à entraîner le Liban dans une guerre qu’il s’efforce d’empêcher, compte tenu de la menace qu’elle représente pour la sécurité et la stabilité du Liban et du pays et de la région et n’entraînera que des calamités et des ravages ».

Les raids sionistes ont ciblé les villes d’Al-Bustan, Yarin, Mays Al-Jabal, Khallet Al-Mahafer dans la ville d’Al-Adissa, à la périphérie de la ville de Marwahin, en plus de deux raids sur Al-Ghaziyeh. L’armée sioniste a également largué des obus légers dans l’espace aérien de la zone côtière à la périphérie sud de la ville de Naqoura.

A rappeler que le Hezbollah a revendiqué une série d’opérations dans le nord de la Palestine. Ce lundi, la position d’al-Sammaqa, dans les hameaux de Chebaa dans le secteur oriental, a été ciblée au même titre que Birket Richa et al-Ramt.

La veille dimanche, des tirs d’obus ont visé l’entourage de la position al-Dhahira, dans le secteur occidental de la frontière outre le ciblage des positions israéliennes Rweisat al-Alam et Sammaqa, dans les hameaux de Chebaa occupés, dans le secteur oriental de la frontière avec la Palestine occupée. La caserne Baranit a a été visée par un missile Falaq 1. En riposte, l’armée sioniste a mené des raids israéliens contre les périphéries de Ramia, Beit Lif et Aïta al-Chaab, dans le secteur central de la frontière avec la Palestine…