Puissante explosion dans le port de Bandar Abbas : Huit morts et plus de 700 blessés. Une enquête a été diligentée pour faire la lumière sur ce drame iranien

Des vidéos impressionnantes relayées dans la matinée montrent l’explosion qui a secoué la section Shahid Rajaee du port de Bandar Abbas, principale plateforme de transit de conteneurs en Iran. La déflagration a pulvérisé les vitres dans un rayon de plusieurs kilomètres et a été entendue jusqu’à l’île de Qeshm, située à 26 kilomètres au sud du port.

Selon les médias locaux, les autorités ont confirmé ce premier bilan de 500 blessés et quatre morts, bilan revu à la hausse quelques heures plus tard. Les images diffusées montrent un immense nuage de fumée noire et orangée s’élevant au-dessus du port, ainsi que des bâtiments et véhicules gravement endommagés par la puissance de l’explosion.

Hossein Zafari, porte-parole de l’organisation iranienne de gestion des crises, a déclaré que l’explosion serait liée à des produits chimiques stockés sur place. « La cause de l’explosion est liée aux produits chimiques à l’intérieur des conteneurs », a-t-il affirmé à l’agence de presse iranienne Irna. « Le directeur général de la gestion de crise avait déjà alerté ce port lors de ses visites et signalé le risque potentiel », a-t-il ajouté. De son côté, la télévision d’État a rapporté que la mauvaise manipulation de matériaux inflammables pourrait avoir été un « facteur contributif » ayant provoqué l’explosion. Alors que les équipes de secours luttaient contre les incendies, les responsables des douanes ont annoncé l’évacuation des camions et précisé que la zone de stockage touchée contenait probablement « des marchandises dangereuses et des produits chimiques ». Les activités du port ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre, ont précisé les autorités.