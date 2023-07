Publicité en ligne : Connect Ads by Aleph nommé revendeur officiel de Google au Maroc

Connect Ads by Aleph vient d’annoncer la création d’une nouvelle marque, Mediam Group, dédiée aux ventes publicitaires et à la gestion des comptes pour Google, indique le fournisseur de médias numériques et de solutions publicitaires dans un communiqué. Ce partenariat vise à renforcer et à étendre la présence de Google au Maroc, en fournissant des solutions Google à davantage de clients et d’agences, afin que leurs activités soient développées, grâce à une assistance locale dédiée, ajoute la même source, notant que Google Ads permet aux entreprises de toucher des milliards de clients potentiels lorsqu’ils recherchent des informations, des produits et des services en ligne dans l’ensemble du réseau Google. “Nous sommes ravis de notre partenariat avec Connect Ads au Maroc, où il existe un énorme potentiel de développement de l’écosystème des publicités numériques. Ce partenariat nous aidera à proposer des services et une assistance publicitaire plus complets aux annonceurs locaux, via les différents outils et solutions Google”, a déclaré Anthony Nakache, directeur général de Google au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). “Nous sommes fiers de ce partenariat avec Google. C’est un témoignage de ce que nous construisons depuis plus de 22 ans maintenant chez Connect Ads. Nous sommes également très heureux de lancer Mediam Group dans la région MENA, la branche de représentation Google dédiée d’Aleph”, a relevé pour sa part Mohamed Megahed, directeur général de Connect Ads by Aleph. “Nous nous engageons dans ce partenariat, en déployant des équipes sur le terrain, constituées de professionnels expérimentés qui connaissent bien Google Ads, afin de développer avec succès l’activité au Maroc. Notre mission restera celle de favoriser la croissance de nos partenaires et de mieux servir nos clients, annonceurs et marques”, a-t-il ajouté.

Peu auparavant, Connect Ads a annoncé le lancement de Mediam Group by Aleph dans la région MENA (mena.themediamgroup.com). Cette branche de représentation d’Aleph spécifiquement dédiée à Google, se concentre sur un soutien aux agences et aux annonceurs. Des équipes locales dédiées et expérimentées leur permettent d’optimiser leurs comptes Google Ads sur les produits Google Ads. “Travailler avec Google est un privilège et une énorme responsabilité pour nous. Nous orientons toute notre expérience et nos capacités vers un lancement fort et réussi, afin de faire évoluer l’entreprise”, a déclaré Mohamed El Mehairy, PDG de Connect Ads by Aleph.

Connect Ads est une société multinationale qui opère sur 14 marchés de la région MENA, à travers huit bureaux. Jeune, dynamique et passionnée, la société est à la tête de l’industrie des médias numériques dans la région depuis 2001. Connect Ads fait partie du groupe Aleph, leader mondial de la publicité numérique dans plus de 130 marchés émergents dans le monde. En outre, elle est le représentant médiatique exclusif et de confiance de géants mondiaux, dont Twitter, Spotify, Huawei, WeTransfer, TikTok, Adobe Advertising et bien d’autres. Elle a également lancé l’activité de publicité numérique d’autres géants de la région MENA, notamment Microsoft, Facebook, Shazam…