Promotion des Investissements : Forcing marocain à la 8ème édition de l’Aéromart

Cette délégation est composée notamment de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) ainsi que d’autres entreprises marocaines opérant dans le secteur de l’aéronautique, indique un communiqué du ministère.

Pour la 2ème année consécutive, le Maroc fût le seul pays du continent africain présent lors de ce forum d’affaires international de l’industrie aérospatiale, qui réunit chaque année plus de 3.000 participants et 1.500 entreprises de 45 pays différents, précise la même source. “L’AEROMART Montréal constitue une excellente opportunité de rejoindre les leaders de l’industrie et d’établir des partenariats et des accords à grande échelle. Aujourd’hui, grâce à la vision royale, le Maroc est en position de force pour continuer à attirer des clients et des investissements, car il offre l’une des industries aérospatiales les plus compétitives au monde”, a déclaré à cette occasion le ministre. En marge de l’AEROMART, M. Jazouli a tenu plusieurs réunions avec des acteurs clés du secteur, séduits notamment par la compétitivité de l’écosystème aéronautique marocain, la qualité de son capital humain et son potentiel de décarbonation, à l’instar de l’entreprise canadienne GAL, spécialisée dans les intérieurs de cabine d’avion et récemment installée au Maroc.