Programme PEMIA : La BAD vole au secours du Maroc

L’accord a été paraphé par Achraf Tarsim, responsable pays de la BAD au Maroc, et Adel El Fakir, directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), lors d’une cérémonie présidée par Sidi Ould Tah, président de la BAD, et Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, a indiqué la banque dans un communiqué. Le directeur général de Tamwilcom, Saïd Jabrani, était également présent.

Sidi Ould Tah a déclaré que ce prêt permettra à l’ONDA de moderniser les aéroports et d’augmenter la capacité de plateformes stratégiques telles que Marrakech, Agadir, Fès et Tanger, tout en préparant le Maroc à accueillir de grands événements internationaux. Cette opération s’inscrit aussi dans le Programme intégré de transformation de l’aviation de la banque, conçu pour aider les pays africains à moderniser, financer et intégrer leurs systèmes de transport aérien, en renforçant la sécurité, la compétitivité, la durabilité et la connectivité de l’aviation.

Aligné sur les priorités stratégiques du Maroc et les Quatre points cardinaux de la BAD, le PEMIA soutient la vision touristique 2030 du Royaume ainsi que ses ambitions de devenir un hub aérien reliant l’Afrique, l’Europe et le reste du monde. Le programme prévoit la modernisation des infrastructures aéroportuaires, l’extension des systèmes de navigation aérienne et le renforcement des mesures de sûreté et de sécurité. Les investissements porteront sur des équipements de sécurité avancés, des systèmes automatisés de traitement des bagages et des solutions numériques pour améliorer l’expérience des passagers et répondre aux normes internationales.

D’ici 2030, la capacité d’accueil annuelle atteindra 14 millions de passagers à Marrakech, cinq millions à Agadir, 3,6 millions à Tanger et trois millions à Fès, afin de répondre à la croissance prévue du trafic passagers et fret. Le programme devrait créer plusieurs milliers d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Il contribuera également au développement du tourisme, du commerce et de la logistique, tout en stimulant les investissements publics et privés dans le secteur du transport aérien, a précisé la banque.