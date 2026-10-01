Industrie touristique : Le Maroc bien scoré par le FEM

Selon les données du Forum économique mondial, le Maroc a obtenu un score de 3,84 sur 7. Cela a permis au Royaume de grimper de sept places, atteignant ainsi la 70e position sur 110 économies évaluées. Cette performance place le Maroc parmi les économies ayant enregistré les progrès les plus rapides dans le secteur du voyage et du tourisme, aux côtés de l’Albanie, du Vietnam, du Laos, du Qatar, de la Malaisie, de la Thaïlande, des Philippines, du Népal et du Sri Lanka. L’Albanie se distingue en tête avec une hausse de 7 %, suivie du Vietnam (+6,3 %) et du Laos (+6,1 %), tandis que le Qatar affiche une progression de 6 %, la Malaisie de 5,8 %, la Thaïlande et les Philippines de 5,5 %.

Le progrès marocain survient dans un contexte mondial de croissance générale des conditions propices au développement touristique. Entre 2024 et 2026, 101 économies sur 110, soit environ 92 %, ont amélioré leur score, alors que la moyenne mondiale de l’indice a augmenté de 2,1 %, marquant la plus forte progression depuis 2019. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord a connu une augmentation moyenne de 2,5 %, contre 3,6 % pour l’Asie-Pacifique.

L’indice évalue l’environnement et les conditions favorisant un développement touristique durable et résilient, en s’appuyant sur 17 facteurs tels que les infrastructures, les services touristiques, le transport aérien, les ressources naturelles et culturelles, la maturité numérique, la compétitivité des prix, la sûreté, la sécurité et la durabilité de la demande touristique.

Multiples défis

En 2025, le nombre de touristes internationaux a atteint un niveau record de 1,52 milliard, soit une hausse de 5 % par rapport à 2024, et 4,4 % de plus qu’avant la pandémie. La contribution économique globale du voyage et du tourisme a atteint 11 600 milliards de dollars, représentant environ 10 % du PIB mondial, et soutenant 366 millions d’emplois dans le monde.

Malgré ces progrès, le rapport souligne des défis croissants pour le secteur touristique mondial, notamment la baisse de la compétitivité-prix dans 75 % des économies évaluées, liée à une augmentation des prix des services touristiques plus rapide que l’inflation générale. Le rapport mentionne également un sous-investissement dans le tourisme, en dessous de la demande depuis 2022, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu’en 2033.

Le Japon domine l’indice cette année, surpassant les États-Unis, l’Espagne, l’Australie et la France. Les économies avancées monopolisent le top 10, prenant neuf des dix premières places. Le rapport recommande cinq priorités majeures pour le secteur touristique dans un contexte incertain : diversifier la demande pour limiter les risques de concentration, garantir l’accès et la continuité opérationnelle, privilégier la valeur plutôt que les prix, favoriser la prospérité locale et renforcer les compétences de la main-d’œuvre.