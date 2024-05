Programme Go Siyaha : Plus de 430 demandes de financement et d’appui technique reçues

Parmi ces demandes, 215, soit 50%, concernent l’assistance technique, avec une prédominance pour la transformation digitale qui enregistre 136 demandes. 80 demandes concernent l’excellence opérationnelle et 50 demandes le développement des marchés. En ce qui concerne l’accompagnement pour les investissements, 133 demandes ont été soumises, incluant plus d’une dizaine de coopératives dans l’animation, une quarantaine de projets d’animation en général et plus de 70 projets d’hébergement adossés à une offre d’animation.

Par ailleurs, 84 demandes d’accompagnement pour la croissance verte ont été recensées, principalement pour des initiatives en photovoltaïque et en économie d’eau, notamment à Marrakech, Casablanca, Souss-Massa et Fès-Meknès.

« Nous observons à travers ces 430 demandes un enthousiasme concret des opérateurs du secteur à devenir plus compétitifs. En accompagnant plus de 1700 entreprises à terme, nous aspirons à façonner des expériences uniques qui renforcent l’attractivité du Maroc à l’échelle mondiale et contribuent à un tourisme marocain résilient, novateur et durable » a indiqué Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme de l’artisanat et de l’economie sociale et solidaire en prenant acte de cet engouement.

Axé sur la création d’une nouvelle génération de produits d’animation, le programme « Go Siyaha » est un pilier essentiel du levier « Animation » de la feuille de route du tourisme 2023-2026. Il offre des solutions concrètes pour renforcer la compétitivité des entreprises touristiques marocaines existantes tout en favorisant l’émergence de nouvelles entreprises touristiques modernes et innovantes.