Cybersécurité : Defendis s’appuie sur l’intelligence artificielle pour développer son offre

L’entreprise fondée et dirigée par une équipe de jeunes entrepreneurs marocains talentueux et passionnés, et qui se spécialise dans le développement de solutions de cybersécurité, affirme que sa plateforme de renseignements sur les cybermenaces (Cyber Threat Intelligence) exploite l’IA pour identifier les fuites d’identifiants et de cartes de paiement, les vulnérabilités des actifs, les domaines frauduleux et les tentatives d’usurpation d’identité de marque en ligne. Cela permet aux organisations d’identifier les fuites des données et les vulnérabilités connues qui n’ont pas encore été corrigées.

“Notre mission est de doter les organisations, en particulier celles disposant de ressources et de capacités limitées, de solutions de cybersécurité de pointe afin de s’adapter au paysage des menaces et aux exigences réglementaires en constante évolution,” déclare Amine Bajeddi, co-fondateur et CEO de Defendis.