Pression militaire sur le Yémen : Sanaa dénonce Riyad

Le ministère yéménite s’est déclaré « choqué » par le silence de la communauté internationale et des instances internationales dirigées par l’ONU face aux crimes commis par le régime saoudien. « Nous rappelons au monde, avec toutes ses instances humanitaires, que les victimes des attaques saoudiennes, depuis le début de la trêve, s’élèvent à 2 258 dont 285 personnes ont été tués dans les zones frontalières de Saada, et que le nombre de morts ne cesse de s’alourdir », lit-on dans le communiqué du ministère publié le dimanche 8 janvier, rapporte la chaîne yéménite AlMasirah.

Le ministère yéménite des Droits de l’homme a en outre appelé le monde épris de liberté et les organisations de défense des droits de l’homme à agir conformément à leurs principes humanitaires pour condamner ces crimes et leurs auteurs. Il a également renouvelé l’appel aux organes compétents et à toutes les organisations humanitaires et internationales pour ouvrir une enquête sur les crimes commis par l’Arabie saoudite sur les zones frontalières et le massacre et la torture de citoyens et de déplacés, compte tenu du nombre élevé de victimes ainsi que de la pénurie des fournitures médicales.

Le mois dernier, un responsable du ministère de la Santé yéménite a déclaré que près de 3 000 civils, dont des réfugiés africains, avaient été tués ou blessés en 2022 à la suite de tirs d’artillerie et de missiles des militaires saoudiens dans la province de Saada, située dans le nord-ouest du Yémen.

Abdullah Musreeh, directeur de l’hôpital rural Razih, a ajouté qu’au moins 907 personnes ont été tuées ou blessées pendant la trêve négociée par l’ONU qui a duré six mois et a expiré le 2 octobre.

Rappelons que l’Arabie saoudite a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015 dans le but de réinstaller le régime d’Abed Rabbo Mansour Hadi. La guerre lancée par la coalition saoudienne n’a atteint aucun de ses objectifs. Elle a provoqué la mort des centaines de milliers de Yéménites et engendré la pire crise humanitaire au monde, selon l’Onu.